La cantaora María Toledo destaca el «buen momento» del flamenco Ofrecerá un concierto en el Teatro Bretón de Logroño el próximo 4 de mayo LA RIOJA Martes, 24 abril 2018, 13:05

La cantaora María Toledo ha afirmado que «el panorama del flamenco vive un buen momento«, ya que »hay muchas ganas de indagar, descubrir y aportar cosas nuevas y diferentes y eso hace que el flamenco no desaparezca«, aunque le gustaría que se promocionase más.

María Toledo (Toledo, 1986) ha realizado estas declaraciones a Efe con motivo del concierto que ofrecerá en el Teatro Bretón de Logroño el próximo 4 de mayo, que forma parte de las últimas actuaciones de cierre de su gira para sacar este año el que será su quinto disco, que «está ya acabado». Ha detallado que en la capital riojana interpretará un repertorio que mezcla los cuatro discos que tiene publicados y que incluye «tanto canciones propias como versiones».

La principal novedad de los conciertos de esta cantaora flamenca es que se acompaña a si misma al piano; también tocan un guitarrista y un percusionista y actúa un bailaor.

Ha recalcado que está «contenta» con esta gira que, tras su actuación en Logroño, le llevará a Miami; y ha insistido en que no le gusta quejarse porque, «con cómo están las cosas, tener trabajo es una bendición».

Toledo ha destacado «la modernidad» de sus conciertos, en los que no actúa con indumentaria flamenca, sino con una chupa de cuero y unas mallas, lo que «sorprende mucho». También ha recalcado el «diálogo» que mantiene con las personas que acuden a verla, a las que les habla de «situaciones que todo el mundo vive en la actualidad y se sienten identificadas, tanto lloran como ríen».

«A parte de hacer algún palo, como soleás, alegrías, bulerías y tangos, hago canciones basadas en armonía flamenca, pero impregnándolas mi propio sello», ha explicado.

«La Rioja es flamenca»

Ha apuntado que, hace unos diez años, ya actuó en el Teatro Bretón como telonera de Chano Lobato, en un circuito organizado por Antonio Benamargo; y, además, ha cantado en Bodegas Ontañón de Logroño. «La Rioja es flamenca, te lo puedo asegurar«, ha expresado Toledo, quien recuerda que le »gustaron mucho« las personas de La Rioja, donde encontró »mucho amor al flamenco«.

Descubrió el flamenco gracias a sus padres porque era la música que se escuchaba en su casa y «cuando creces escuchando una música, al final, termina por gustarte». «Si tienes un poquito de oído y de voz, al final, puede que te dediques a ello y, en mi caso, fue así, jamás imaginé tanto realmente porque en mi familia no se dedica nadie a ello y todo lo voy descubriendo de nuevas, si me equivoco o si acierto, es a base de intuición», ha relatado.

Ha indicado que estudió una licenciatura en Derecho porque «nunca sabe uno cómo te va a ir la vida y dije, pues si no pudiese ser lo que me gustaría, que es ser cantante, pues tener un plan b», aunque lo que le hace feliz es cantar flamenco.

«Hay una letra que compuse que dice 'no sé que tiene el flamenco que cuando lo canto me alegra por dentro'; no se qué tiene, pero, cuando lo escuchas, te cambia la vida' y a mí, por lo menos, un mal día me lo cambia el flamenco«, ha concluido.