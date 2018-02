La 'Marea verde' volverá a la calle si la ignoran en el pacto

Madrid. Algunas de las organizaciones más representativas de profesores, padres y alumnos, agrupadas en la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, convocaron ayer una rueda de prensa para darle un toque de atención tanto al Gobierno como a los partidos políticos. Si les ignoran en la negociación del pacto educativo, si no les escuchan ni atienden sus propuestas, la conocida como 'Marea verde' volverá a la calle para enfrentarse al Gobierno y al acuerdo, sin descartar nada, ni siquiera la huelga general.

Los sindicatos CC OO, UGT y STES, la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y el Frente de Estudiantes, exigieron un foro directo de negociación del pacto, como el que los políticos tienen en el Congreso, y adelantaron que no respetarán acuerdo alguno que no incluya sus exigencias mínimas, su decálogo de «líneas rojas». «Si llegan a un acuerdo ignorando a la comunidad educativa, el pacto no llegará a buen puerto. Veremos si echa a andar o no», avisó Maribel Loranca, responsable de Educación en UGT.

Estas diez exigencias, según Francisco García, responsable de Educación de CC OO, se resumen en dos. La primera, que el pacto tiene que incluir el compromiso de llevar el gasto educativo al 5% del PIB -ahora está en el 3,9%- en cuatro años, para revertir los más de 8.000 millones de recortes sufridos desde 2009. El documento también debe garantizar que, a medio plazo, la financiación alcanzará el 7% del PIB.

La segunda exigencia es que la nueva ley educativa que salga del acuerdo debe derogar por completo la Lomce, la actual norma solo aprobada por el PP. «Queremos hacer tabla rasa de la Lomce, no aceptaremos otra cosa», indicó García.