Manchas tras el verano Un estímulo hormonal, la predisposición familiar o racial, algunos cosméticos y medicamentos son algunos factores que inciden en la enfermedad El melasma afecta más a las pieles oscuras y tiene mayor incidencia entre las mujeres MIGUEL AIZPÚN LOGROÑO. Martes, 17 octubre 2017, 00:45

Sobre todo, tras el verano vemos cada vez más pacientes que acuden a la consulta del dermatólogo por presentar unas «manchas» de color marrón oscuro en zonas fotoexpuestas de la cara (frente, mejillas y labio superior), cuello y a veces en los antebrazos.

Es una patología de dermatología muy frecuente, cada año vemos más casos. Afecta más a las mujeres que a los hombres. Más a los pacientes de piel oscura, fototipo III y IV. Hoy afecta a millones de personas a nivel mundial. Hablamos del melasma, también es conocida esta patología como cloasma o «paño de las embarazadas», por aparecer en algunas mujeres en periodo gestacional.

El melasma puede estar causado por la presencia de melanocitos biológicamente más activos en la piel afecta, más que por un incremento en su número. El porqué sigue siendo un misterio.

El paciente debe ser constante y minucioso con el tratamiento, ya que tarda en hacer efecto

El predominio de melasma en mujeres y la alta incidencia en las embarazadas y en las que toman anticonceptivos orales hace sospechar la existencia de un estímulo hormonal que desencadena este problema. Además, parece existir una predisposición familiar o racial. También algunos cosméticos y medicamentos, así como las alteraciones de la función de la glándula tiroides pueden influir en la aparición del problema. Sea cual sea el factor que predispone a la enfermedad, lo que es indispensable es la acción de los rayos ultravioleta para que el melasma se manifieste.

El tratamiento del melasma a veces es complejo y va a depender de diversos factores que estudiará en cada caso el dermatólogo, como la profundidad de la piel en la que se encuentra el pigmento. En la exploración es fundamental el empleo de la Luz de Wood, para ver si el melasma es superficial, epidérmico o es más profundo y se sitúa en la dermis. En este segundo caso el pronóstico es peor. Como he dicho esto se debe valorar mediante la luz de Wood, una lámpara que emite un espectro determinado de luz ultravioleta. Con dicha luz, el melasma epidérmico o superficial se oscurece aún más, mientras que en el profundo o dérmico se aclara.

El tratamiento del melasma es a largo plazo y el paciente deberá ser constante y minucioso, ya que tarda en hacer su efecto. La mejor época para realizar el tratamiento es el otoño y el invierno.

Existen diversas opciones de tratamiento y en general se acepta como primera línea el empleo de un protector solar de amplio espectro, junto con productos tópicos que interfieren en la vía de producción del pigmento. Como opciones de segunda y tercera línea se encuentran los peelings químicos, el láser,...

Tanto la radiación ultravioleta como la luz visible puede inducir la formación de melasma por lo que es importantísimo la fotoprotección de alto espectro (UVB+UVA), es efectivo tanto en la prevención del melasma como en potenciar la eficacia de otras terapias tópicas una vez que este se ha restablecido. Además, muchos pacientes encuentran en el maquillaje corrector una herramienta importante en el tratamiento del melasma, empleando productos con una alta capacidad cubriente.

El fotoprotector debe ser 50+ FPS y realizarse cada 2 ó 3 horas, usando texturas que se adapten al tipo de piel de la paciente. Hay que evitar tomar el sol, sino el melasma lo solucionaremos pero volverá con las siguientes exposiciones solares.

El tratamiento se realiza con despigmentantes preparados a base hidroquinona, retinoides, ácido azelaico, etc. Muchas veces el tratamiento tópico se realizará combinando la hidroquinona, el ácido retinoico, etc, en fórmula magistral. Adaptando el dermatólogo las concentraciones y la combinación a cada paciente según la intensidad del melasma, tiempo de evolución, tipo de piel, etc. Es muy importante que sea el dermatólogo el que valore en cada paciente el tratamiento a utilizar. A estos preparados se une la realización de peeling químico en la consulta del dermatólogo que valorará el ácido a emplear, la concentración, etc.

Es un tratamiento largo, difícil, que requiere paciencia, con sus pro y contras, y siempre con una protección total del sol.