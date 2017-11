'La Manada' niega la violación de la joven en los Sanfermines del 2016 El furgon de la Policía llega con los detenidos al Palacio de Justicia, en Pamplona. :: Villar López / efe Consideran que hubo consentimiento, pero no expreso, y solo el guardia civil admite ante el tribunal haber robado el móvil de la denunciante PABLO OJER PAMPLONA. Miércoles, 29 noviembre 2017, 23:43

Los cinco miembros de 'La Manada' negarón ayer haber violado a la joven madrileña durante los Sanfermines de 2016. Según explicaron al tribunal de la Audiencia de Navarra que los juzga, hubo un consentimiento expreso por parte de la denunciante, aunque no de forma verbal, según explicó el abogado de tres de los acusados, Agustín Martínez Becerra.

Sin embargo, al preguntarles en qué consistió ese consentimiento, no han sabido responder. Según el abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, los acusados afirmaron que «no hacía falta decir nada». Tan sólo el joven llamado el 'Prenda' apuntó que «no hubo consentimiento de palabra», destacó el letrado.

Los cinco acusados contestaron a todas las preguntas de las partes, excepto a las de la acusación popular que ejercen el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.

Uno de los acusados, el guardia civil, reconoció que sustrajo el móvil de la joven denunciante y explicó que lo hizo por «un ataque de avaricia», afirmando que fue «un fallo», según la acusación particular. Posteriormente, el acusado tiró el móvil a un contenedor tras ser identificados por la Policía Foral en la plaza de toros, pensando que les podrían acusar de robo, siempre según el letrado de la denunciante.

Carlos Bacaicoa detalló que, en términos generales, los cinco acusados han expuesto la misma versión que han venido señalando en la fase de instrucción. El letrado también recordó que antes de llegar a este momento de la vista oral que los acusados sí habían incurrido en «contradicciones».

Otro de los acusados que grabó un vídeo de los hechos y posteriormente lo borró, dijo durante la vista que tiene por costumbre grabar vídeos y luego borrarlos. «Él dice que lo borró inmediatamente, pero supongo que lo borraría cuando a lo mejor los identificaron o los iban a detener», apuntó Miguel Ángel Morán, otro de los abogados de la joven denunciante.

Al término de la octava sesión del juicio, el abogado Agustín Martínez Becerra se mostró «satisfecho» de la declaración realizada por sus sus clientes. A preguntas de los medios sobre lo apuntado por los letrados de la acusación, el defensor de tres de los acusados dijo que es «absolutamente falsa», porque sus patrocinados «simplemente se han ratificado la declaración que se hizo en su momento».

El abogado afirmó que «cada uno hace los comentarios que quiere y saca las conclusiones que quiere». «El tribunal nos indicó expresamente que no había que dar ningún tipo de información concreta sobre lo manifestado y así he intentado hacerlo en la medida de lo posible. Que el letrado de la acusación haga las afirmaciones que he tenido que leer, creo que tiene la única intención de engañar a la opinión pública utilizándoos a vosotros y llegando a conclusiones que no se han dicho, ni tan siquiera parecidas. Manifiesto de forma taxativa que no responden a la realidad», enfatizó.

Según Martínez Becerra, no ha habido «ninguna contradicción» en la declaración de los acusados, porque «cada uno ha contado, utilizando su forma de hablar, los hechos, y en forma alguna ha habido ninguna contradicción, como no podía ser de otra manera porque es todo bastante simple», añadió. En este sentido, explicó que la fiscal ha sido «puntillosa», algo que no ha planteado en sentido «peyorativo, sino que ha ido muy paso por paso, haciendo unas preguntas que un año y medio después es difícil de poder recordar». «Se ha contestado en lo general con una absoluta concreción y con una absoluta rotundidad, pero hay datos que son difíciles de recordar, tanto por ellos como por la denunciante, evidentemente», dijo.

Hoy está previsto que comparecerán el policía municipal que atendió a la joven, un amigo a quien la víctima llamó por teléfono cuando iba en compañía de la manada y los detectives privados que relizaron un seguimiento de la denunciante en Madrid.