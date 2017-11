'La Manada' borró unos vídeos antes de ser detenida por abusos sexuales

El abogado de la acusación particular confirmó ayer que entre los archivos borrados en el teléfono móvil de uno de los acusados «había vídeos». No obstante, el letrado tampoco le dio demasiada importancia. «Se trató muy de pasada, estaban borrachos, no sé si tendrían importancia o no», afirmó ante los periodistas. Sin embargo, aunque el jueves negó que hubiera vídeos borrados ayer no lo hizo, pero tampoco quiso hablar acerca de ellos. «No afectan a mis defendidos así que no voy a hablar de ello porque no soy portavoz de todos los acusados», dijo. Al parecer, los vídeos borrados fueron grabados por uno de los acusados sevillanos. Él mismo que reconoció durante la instrucción que había grabado los vídeos que no se borraron y que suponen una de las pruebas más importantes del proceso judicial.

Por otro lado, ayer comparecieron dos asistentes sociales que atendieron a la víctima dentro del protocolo establecido en caso de agresión sexual y que dieron credibilidad a la denuncia de la joven. «El rato que estuvieron con ella evidentemente estaba afectada, la creyeron perfectamente, y, por la experiencia que tienen en este tipo de temas, cuadra lo que ella dice», narró el abogado.