Los mamíferos tienen que ser grandes para poder sobrevivir en el mar

Investigadores de la Universidad de Stanford afirman hoy en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' que, en contra de la idea de que vivir en el mar da mayor libertad al tamaño de los mamíferos, el crecimiento de estos está más restringido en el océano que en la tierra. «No es que el agua te permita ser un mamífero grande, es que tienes que ser un mamífero grande para poder vivir en el agua. No tienes otra opción», dice el geólogo Jonathan Payne, uno de los autores del estudio. Los dos factores que condicionan el tamaño de un mamífero marino son, por abajo, la capacidad para retener el calor y, por arriba, la dificultad para obtener comida suficiente.

Los científicos de Stanford han analizado la masa corporal de 3.859 mamíferos vivos y 2.999 extintos, el 70% de los primeros y el 25% de los segundos. Y recuerdan que, a pesar de tener en común la forma oblonga, los mamíferos acuáticos tienen diferentes orígenes: las focas y los leones marinos son parientes cercanos de los perros; los manatíes comparten antepasado con los elefantes, y las ballenas y los delfines tienen entre su parentela a los hipopótamos y otros mamíferos con pezuñas.

Ellos han descubierto que, una vez que se mete en el agua, un mamífero crece rápidamente hasta su nuevo tamaño, situándose la media en los 450 kilos. Que los pequeños cánidos crecieran más que los hipopótamos para alcanzar ese peso óptimo revela, dicen, que ser más grande es mejor para la vida acuática, pero solo hasta cierto punto. Según los autores, ese crecimiento no se ha dado en las nutrias, que se han metido al agua recientemente, quizá porque muchas especies siguen pasando mucho tiempo en tierra.

Un tamaño grande ayuda a los mamíferos a retener el calor. «Cuando eres muy pequeño, pierdes el calor en el agua muy rápido. No hay forma de comer suficiente para mantenerlo», advierte Payne.