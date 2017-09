MALAS NOTICIAS

San Mateo y sant Jordi nos pillen confesados, que ya estamos metidos hasta el ombligo en el fregado de todos los septiembres. Y no me refiero a la Diada y lo que tenga que venir después por Cataluña y la Moncloa, sino a las fiestas de la bebimia y el teatro pachanguero logroñés, que es otra democratísima forma de y recontraprocés a la riojana. Que el pueblo quiere descojonación, pues a descojonarse tocan: pan y vino, circo y comediantes, y deja para mañana lo que no hayas hecho antes. En aras del interés generalísimo del riojanismo patrio aquí y ahora no rige más ley que la matea y se aplica por decreto prostitucional el artículo ciento cincuenta y pico; a saber: si el público no cumpliere las obligaciones que la fiesta local u otras leyes costumbristas le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de la ciudad declarada en juerga, el Bretón, previo requerimiento a la alcaldesa y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del sursum corda municipal, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquél al cumplimiento forzoso de dichas libaciones o para la protección del mencionado interés generalísimo. Incluyendo sacar los tanques de vino a la calle y decretar hasta nueva orden el estado de excepción etílica.

No sin comerlo y tampoco sin beberlo ha comenzado ya este referéndum que todos los años se disputan en el Bretón el cachondeo porque sí y el choteo por qué no. Pero, antes de pasarnos por el arco lo más popular de la cartelera comercial a mayor gloria del neopacomartinezsorismo, un clásico desclasificado: Joglars, que lo mismo sirven hoy para un festival de los de antes que para abrir una programación festera de las de ahora.

Casi tan mal como el teatro anda la prensa. Y ya, si se juntan las dos fulanas, para de contar. No hay más que ver esa sección desnortada que son las páginas de cultura o intentar leer este dichoso articulito satírico funesto. En 'Zenit' la veterana compañía catalana también practica ese género crítico y burlón que ha forjado su marca, esta vez con los medios de comunicación en el punto de mira y su preocupante deriva en el imperio de la Red. Ante ese ente todopotente, el tradicional cuarto poder es apenas ya un podercillo ridículo y banal en manos de cualquiera con dos dedos de frente, siempre y cuando sean los pulgares en el móvil. Joglars no descubre nada, pero no es su papel informar sino deformar para pinchar. Y pincha al fin.

Ramon Fontseré, a punto ya para declarar su independencia de la madre patria Boadella, busca un camino propio entre la herencia de la compañía y el siempre incierto futuro. En 'El coloquio de los perros' todavía se veía mover el rabo a don Albert y en 'VIP', ya sin lazarillo, el sucesor pinchó en hueso. En 'Zenit', seguramente el mejor Joglars post-Boadella, ha encontrado más chicha y su sabor recuerda, ya con cierto sello propio fontserético, trazas de aquellos escandalosos juglares que fueron.

Aunque solo sean cinco minutos, son buenas noticias. Es magnífica la introducción alegórica de la historia humana narrada siempre por un plumilla. Pero el resto del montaje no termina de coger ritmo y resulta irregular, torpe a veces y gracioso solo unas pocas su caricatura de un periódico internáutico y su fauna en peligro de extinción. Dan para mucho más -se lo dice un obrero de la prensa que anda por ahí sin móvil- las cloacas del periodismo. Esas son las malas noticias.

Se quedaron muy cortos con el montón de basura que se traga todo al final. En sus buenos tiempos, Joglars habría inundado el teatro de mierda. Hasta Logroño entero, que estamos de fiestas.