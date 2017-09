Magia y literatura en Bodegas Ontañón José Fermín Hernández (d.) junto al director de Diario LA RIOJA José Luis Prusén. / Jonathan Herreros José Fermín Hernández Lázaro presenta su libro número 30, una nueva recopilación de obras de teatro DIEGO MARÍN A. Viernes, 8 septiembre 2017, 10:37

Confesó José Fermín Hernández Lázaro con sinceridad y claridad: «No he venido a hablar de mi libro, he venido a decirles que lo compren. Y lo lean. Les va a gustan y me lo van a agradecer». Así de claro. El escritor riojano y colaborador de Diario LA RIOJA presentó ayer en las Bodegas Ontañón de Logroño su obra número 30 que recopila piezas de teatro como 'No sin mi dieta', 'Vagabundos en Washington Park' y 'Sopa de fideo para dos'. Precisamente el director de Diario LA RIOJA, José Luis Prusén de Blas, ejerció de presentador del acto y alabó la «creatividad desbordante» de un «autor polifacético» como es Hernández Lázaro, con un «caudal creativo apabullante». Y es que «José Fermín escribe y hace todo como la vida misma», describió José Luis Prusén.

Después de lo literario tuvo lugar lo mágico. El mago Iceman realizó dos trucos de ilusionismo y mentalismo que dejó al público con la boca abierta, logrando adivinar las intenciones y pensamientos de diferentes personas entre el público. Y hubo mucho. En primera fila, por ejemplo, se sentó el diputado del Congreso por La Rioja Emilio del Río, junto a su esposa, la directora del Centro Cultural Ibercaja de La Rioja, Mayte Ciriza, y de María José Zapata, secretaria de Dirección de Diario La Rioja. También estuvo, cómo no, la familia del autor, a la sazón: su esposa, Araceli Tofé; sus hijos Diego, Dani y Marta Hernández Tofé, su yerno Ángel Manuel Belvis y sus nietos Fabio y Ada.

Por parte de la compañía Cómicos Grey de Teatro, que representa las obras que escribe José Fermín Hernández Lázaro, acudieron al evento Antonio Rudíez, Araceli Martínez de Ternero, Nuria Escalona, Rafael López, Antonio Lafuente y Julio Valcázar. De hecho, el propio autor les definió durante su intervención como «excelentes actores riojanos», recordando actuaciones y peripecias como las de Navalsaz, Luezas y Fuenmayor. Otros amigos que asistieron fueron Pilar Cámara, María Andreu, José Fuente y Maribel Somalo por una parte y Eva Ruiz, Montse Santamaría, Beatriz García Calvo y Vicente Herrero por otra.

La sala donde se realizó la presentación del libro está repleta de obras del artista Miguel Ángel Sainz, tanto pintura como escultura. Por eso muchos de los invitados se retrataron junto a algunas de las obras, como el caso de Débora Perales y su hija Carla Tejedor, acompañada de Raquel y Julia López. Elegantes y puntuales fueron Manolo Melón y Alberto Cordón. José María Martínez se presentó allí en solitario, no como Cristina Mayor Alonso, quien estuvo acompañada de Víctor Esteban Galilea y Juan Manuel Carvajal.

Al filo de la hora aparecieron tres parejas que se situaron al fondo, a la sazón: Alejandro Lapeña e Isabel Marchite, Francisco Javier García López y Mar Marín Ruiz y Fernando Blas y Silvia Izquierdo. El «bautizo civil» que supuso la presentación del libro, en palabras del propio autor del mismo, estuvo acompañado del vino de Ontañón, a juicio de Hernández Lázaro, quien emuló como crítico a Robert Parker, «uno de los mejores del mundo».