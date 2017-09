LOLITA TIENE UN PLAN

También yo preferiría que siguiésemos siendo amigos, aunque temo que nuestra amistad pueda resentirse después de esto. Primero me conquistó con gracia irreverente en 'La asamblea de las mujeres' de pelo en pecho que montó Echanove. Y luego me terminó enamorando por soleares en 'La plaza del Diamante'. Lo juro que me rompió por dentro su sorprendente Colometa de altísimo vuelo y que todavía me conmuevo al recordarla sentada en aquel banquito del hambre y la pena de Mercè Rodoreda. Tenía duende y flamenco jondo de artista de raza. Pero esta otra cosa vulgarzota y facilorra me deprime y me hace volver a verla, más que como la gran actriz que ha demostrado ser, como una famosa de toda la vida aprovechando su popularidad sin tener que exponer a cambio talento del bueno; con soltura y simpatía, que tiene por arrobas, le basta para triunfar ante un público dispuesto a lo que sea. Exponiéndome yo a una maldición gitana y a que se me caiga la gaita, hoy debo confesar que Lolita esta vez me dejó más frío que un muerto y más triste que una flor marchita sobre su tumba.

'Prefiero que seamos amigos' es una comedia ligera y superficial como hay cientos y aburrida como tropecientas. Claro que llenó el Bretón mateo en noche de domingo festero y el público, mayoritariamente linamorganesco, rió a mandíbula batiente satisfecho con la tontorronería que esperaba ver. Sin complejo alguno, Tamzin Townsend, capaz de lo mejor y de esto otro, ha adaptado un éxito francés sin mayores pretensiones que la carcajada fácil, el guiño rijoso y la picardía de alcoba. La pareja en esta ocasión lo es solo de amigos maduritos, hasta que ella se rinde al amor, o al deseo, que a esas alturas es casi la misma quimera, y decide desempolvar sus armas de seducción para pasar a mayores con su amigo, el supuesto buenorro. La situación da para algunos sofocos menopitopáusicos y otros lances aún más grotescos que solo pueden digerirse en tono paródico. Ella pasa por loba en celo y él por gilipollas perdido hasta que se descubre que en realidad guarda un secreto que, por no reventarlo enteramente, diremos que incumbe a su actividad profesional y entrepiernal. A partir de entonces son los dos los que parecen gilipollas.

Es este, el gilipamplinista, un género que debe de conocer muy bien su autor, Laurent Ruquier, humorista famoso en Francia, presentador de radio y televisión, escritor, productor de espectáculos y dramaturgo de evidente buen olfato pero de gusto dudoso. También nuestros vecinos del norte, que en muchos otros casos hacen de la comedia una delicatessen, se rebajan a cocinar con exceso de sal gruesa.

El plato fuerte en la versión española es sin duda Lolita; genio, figura y sabrosura. Luis Mottola le da una réplica inofensiva como un juguetito de peluche puesto en manos de una fiera. Y ella, con todas las miradas encima, se desmelena, saca las uñas, saca las piernas y saca esa voz suya que viene del ADN mismo de las Flores. Tira de temperamento e incluso canta alguna copla para aprovechar el tirón. Nunca en su vida ha estado completamente fuera de foco, pero ahora que ha vuelto a la televisiva cresta de la ola le saca todo el partido que puede. Allá ella. Lolita tiene un plan y su cara le suena a todo el mundo. Pero yo, queriéndola de veras, preferiría que solo fuésemos amigos. Después de esto, lo nuestro es imposible. Si mi queréis, irse.