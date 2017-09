«En Logroño hubo misa de desagravio por 'Teledeum'» Viernes, 22 septiembre 2017, 00:15

-¿Cómo se ha portado la prensa con Joglars?

-Ha habido de todo; ha habido gente que nos ha elogiado mucho y otros que nos han dado caña; lo normal. Cuando yo empecé con Joglars en 'Teledeum' en el año 83 -me acordaré siempre porque era mi primer espectáculo y yo estaba muy expectante ante lo que diría la prensa- un crítico escribió que aquello era indigno de subir a un centro dramático.

-El Ketchup-Christ salpicó mucho.

-Ya lo creo. 'Teledeum' provocó una verdadera conmoción en España. Recuerdo que en Madrid apuñalaron a un miembro de la compañía, en Valencia dispararon contra el teatro, incluso nos pusieron bombas. En Logroño hubo misa de desagravio... Ya ha llovido desde aquellos magníficos años de la utopía.

-¿Cuál era esa utopía de Joglars?

-Lo primero, jugar a esto del teatro en condiciones de absoluta libertad creativa, casi casi de ensueño. En nuestra casa, en nuestra cúpula de ensayo solo nos dedicábamos a eso, a jugar. Y luego estaban las giras, que eran magníficas; por España, por Europa, por América...

-¿ Y qué pasó? ¿Se desvaneció aquella utopía como tantas otras?

-Se desvaneció porque hubo una crisis enorme, Albert estaba cansado... Bueno, son etapas, la vida son etapas. Pero yo me siento afortunado de haber podido vivir aquella época; no fueron años, fueron décadas. No en vano somos la compañía más antigua de Europa en activo. Y ahí seguimos, hasta que el cuerpo aguante.