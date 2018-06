Logroño entre fogones González Menorca, Gamarra y Montes posaron sonrientes junto al Cooking Team y el homenajeado Lorenzo Cañas. :: justo rodríguez El jueves se celebró en la capital el primer Cooking Fest de la mano de Cooking Team | Se pudieron degustar ocho tapas variadas acompañadas de ocho tipos de vino, gracias a las bodegas participantes GEMMA BENITO / B.M.Z. Viernes, 29 junio 2018, 11:48

El mercado siempre tiene un olor peculiar, característico, a fresco. A tierra. Ayer el Mercado de San Blas solo olía a una: la riojana.

El Cooking Fest celebrado ayer en el citado sitio agotó las entradas e hizo las delicias de 140 comensales que degustaron ocho tapas variadas acompañadas de los diversos vinos de las bodegas participantes. Además se disfrutó del sabor del aceite de la mano del Consejo Regulador Aceite de La Rioja.

Los seis cocineros del Cooking Team dieron comienzo al evento en forma de agradecimiento y homenaje al cocinero invitado, Lorenzo Cañas: «Se le designa miembro honorario de este grupo», rezaba la placa que le entregaron los seis cocineros, además de una chaquetilla para convertirle en uno más del grupo de chefs. «En todo lo que sea gastronomía y La Rioja, siempre estaré», respondió Cañas tras diversos agradecimientos y concluyó que «si algo le enorgullece» son los reconocimientos de carácter profesional.

La alcaldesa de la ciudad, Cuca Gamarra, y la concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, acudieron a esta cita «para disfrutar de la buena gastronomía que tiene nuestra ciudad y de los vinos que tenemos la suerte de poder disfrutar en esta región», afirmó la edil. Gamarra explicó que el Cooking Team está lleno de «calidad, como los productos y la gastronomía de esta tierra pero, sobre todo, están llenos de honestidad y de muchísimas ganas de colaborar y trabajar en equipo». La alcaldesa también les felicitó por no pensar cada uno en su propio beneficio «sino en la ciudad de Logroño, en la gastronomía como cultura y en cómo difundirla».

Ya en harina, todos los que se acercaron hasta allí degustaron las elaboraciones de los seis restaurantes. Una de las comensales, Berta, afirmó que «todo lo que sea fomentar nuestra gastronomía y nuestro vino me parece perfecto». Dando una de cal y otra de arena consideró además que, a pesar de lo positivo de este tipo de iniciativas, no le agradaba tanto el sitio elegido «porque hace calor». Algo que Jesús, otro comensal, sin embargo destacó: «Todo lo que tiene que ver con el mercado me parece estupendo porque hay que dinamizar precisamente un edificio emblemático como es la plaza de Logroño».

El Cooking Fest vino, venció y convenció. Reafirmando aquello de que en la variedad está el gusto. Pero en este caso, el paladar, también.