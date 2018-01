La primera noche de conciertos del Palacio de los Deportes del Actual 2018 tendrá como protagonista hoy al rapero zaragozano Javier Ibarra, conocido como Kase.O, miembro de la banda Violadores del Verso. Actuará a las 00.15 horas. El cartel lo completa el grupo italiano de ska-punk Talco, que cuenta con gran popularidad internacional gracias a sus directos intensos y potentes y unas letras comprometidas, de concienciación política. Saldrá al escenario a las 22.45, después e que a las 21.45 lo haga Tipitako. La apertura de puertas está prevista a las 21 horas. Kase.O nos cuenta cómo fue el año 2017 y lo que espera del Actual y del 2018.

-Terminó la gira de 'El Círculo' de forma apoteósica con 14.000 personas en el Wizink Center de Madrid y sin apenas promoción de medios audiovisuales ¿continúa estando en auge el rap?

-Bueno, nosotros siempre nos hemos movido en el underground, en el boca a boca. Tampoco nos podemos quejar porque algunos medios, cuando hemos hecho ruido, se han acercado a escuchar nuestra propuesta y darle promoción. Lo único que tenemos es hacer bien nuestro trabajo y que la gente lo promocione. El disco se ha dado a conocer del boca a boca y ya no sólo son raperos los que vienen. Pero nosotros estamos acostumbrados a que no salga al día siguiente en el telediario un hecho histórico en el hip hop español y no aspiramos a esto ni estamos frustrados.

-¿Qué tal ha resultado el disco 'El Círculo'?

-Estoy muy contento por varios motivos. Lo pasé muy mal a la hora de crearlo porque tenía muchos ojos puestos en mí y había mucha presión. El proceso fue muy duro. Al ver que ha rebasado las barreras del hip hop, que lo escuchan profesores, abogados, gente de todas las edades, incluso muchos niños. Todo ese 'feedback' me llena de orgullo y alegría y me hace disipar aquellos miedos antes de sacarlo. Es el sueño que he tenido, sin gran promoción de radios ni televisiones comerciales. Que mi rap ha llegado a público de todo tipo, no sólo los seguidores de culto, es un orgullo y estoy muy feliz. Las letras han llenado, hay mucha melancolía y recuerdos de adolescencia.

-¿Qué esperas del concierto de hoy, el primero del Palacio de los Deportes en el Actual 2018?

-Después de haber estado en Logroño en marzo del año pasado (Kase.O llenó el polideportivo Las Gaunas), donde lo pasamos genial y fue uno de mis mejores conciertos del 2017, espero que repita mucha de esa gente. Creo que hubo muy buena energía, y busco captar también a gente de otras músicas del festival. Voy muy contento porque el público de Logroño es excelente. El concierto será un compendio de mis canciones más famosas y gran parte de El Círculo, que tiene un energía muy bonita.

-Para este año tienes ya previstos conciertos en América ¿qué otros proyectos realizará en 2018?

-Compaginaré los conciertos con la creación de un dvd para después del verano con imágenes de las actuaciones, sobre todo tengo muy bien grabadas las de Madrid y Zaragoza. Irá también un reportaje más íntimo, que es en lo que trabajaremos este año, que será un aliciente para los fans. Junto al dvd se publicará un cedé con temas nuevos que estoy componiendo y remezclas de El Círculo. Además será mi año de colaboraciones, en el nuevo disco de Capaz y quizá en el de Nach.

-¿Cómo está la escena hip hop?

-Con grupos nuevos que lo están petando como Foyone, Ayax y Prok, Hard GZ y gente que lucha en el underground por hacerse un hueco y sobrevivir a la ola de trap, de música más moderna con la que convivimos en el hip hop. La escena está muy desorganizada, con pocos medios, pero siempre salen músicos que llenan las salas. En estos tiempos, lo de las tribus urbanas está más diluido. Es bueno y malo a la vez porque necesitamos militantes en el hip hop, que sepan de dónde viene y sus valores. Esto últimamente no importa tanto como la estética y la moda. Pero bueno, convivo con ello y creo que conservo la esencia. También es trabajo nuestro darle promoción y enganchar a los chavales.