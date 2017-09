'Pecado' otorga a Benjamin Black el RBA de novela policíaca John Banville,habla tras ganar el premio RBA de Novela Negra / Alejandro García (Efe) El 'alter ego' de John Banville regresa a la Irlanda de los cincuenta de la mano de Strafford, su nuevo inspector MIGUEL LORENCI Madrid Viernes, 8 septiembre 2017, 08:00

John Banville (Wexford, 1945) ha conseguido casi todos los grandes premios literarios, incluido el Princesa de Asturias de las Letras, pero a su 'alter ego' Benjamin Black, el seudónimo con el que el gran escritor irlandés firma sus novelas negras, los galardones le son mucho más esquivos. Pero gracias a 'Pecado' se adjudicó este jueves el premio RBA de novela, que con sus 125.000 euros de 'bolsa' es uno de los mejor pagados del mundo en su ámbito.

Presentada con título provisional de 'Snow' y bajo el seudónimo Colonel Race, la novela estará en las librerías española a partir del 11 de septiembre, antes de que aparezca en ninguna otra lengua. Con ella Black se sumerge de nuevo en la Irlanda de los años cincuenta y lo hace «con su inimitable estilo y su don para crear ambientes y personajes fascinantes», según anticipan su editores. Presenta además a un nuevo protagonista el desgarbado inspector Strafford, protestante y abstemio. «Era solo cuestión de tiempo antes de que le dijesen que no parecía policía, pero lo que querían decir era que no parecía un policía irlandés», escribe Black.

La trama arranca con el hallazgo del cadáver de un cura católico en la biblioteca de Ballyglass House, la casa solariega de los Osborne, de la antigua baronía de Scarawalsh, en el condado irlandés de Wexford. Al padre Tom Lowless los apuñalaron en el cuello y le cortaron los genitales. Strafford es enviado por su superior en Dublín -el comisario jefe Hackett- al lugar de los hechos para investigar el crimen con el pretexto de que haberse criado en una buena familia le facilitará la comunicación con los implicados.

«Black vuelve a dotar al género policíaco de una calidad literaria excepcional sin olvidar el sentido del humor ni la denuncia de los abusos de los poderosos sobre los débiles que lo caracterizan», aseguro el jurado formado por Paco Camarasa, Luisa Gutiérrez, Antonio Lozano, Soledad Puértolas y Lorenzo Silva. Elogió «una prosa extraordinaria, puesta al servicio de una gran descripción de personajes, de ambientes y de reflexiones de profundo calado vital», que «confirma el prestigio de un autor que ya es un referente internacional del género negro.

John Banville ha recibido distinciones como el premio Franz Kafka, considerado la antesala del Nobel, el prestigioso Booker Prize y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2014. Antes de consagrarse por entero a la literatura, trabajó para la compañía aérea Aer Lingus y el periódico The Irish Times. Debutó en 1970 con un libro de cuentos, 'Long Lankin', y ha firmado tres trilogías novelescas: 'The Revolutions' , relacionada con la ciencia y conformada por 'Copérnico' (1976), 'Kepler' (1981) y 'La carta de Newton' (1982); 'Frames', dedicada al arte y que incluye 'El libro de las pruebas' (1989), 'Fantasmas' (1993) y 'Athena' (1995). La tercera, compuesta por 'Eclipse' (2000), 'Imposturas' (2002) y 'Antigua luz' (2012), está centrada en los personajes de Alexander y Cass Cleave.

Con 'El mar' obtuvo el Man Booker Prize en 2005. En 2006, sorprendió al mundo literario publicando bajo seudónimo 'El secreto de Christine', una novela negra ambientada en el Dublín de los años cincuenta y protagonizada por un médico forense llamado Quirke. La serie, adaptada a la televisión por la BBC con Gabriel Byrne al frente del reparto, comprende hasta el momento los títulos 'El otro nombre de Laura' (2007), 'En busca de April' (2010), 'Muerte en verano' (2011), 'Venganza' (2012), 'Órdenes sagradas' (2013) y 'Las sombras de Quirke' (2015).

Como Benjamin Black, el autor irlandés también ha firmado las novelas 'El lémur' (2008), 'La rubia de ojos negros' (2014) -donde resucitaba al mítico detective Philip Marlowe creado por Raymond Chandler- y 'Wolf on a String'. Banville es también autor de dos ensayos, diversas obras de teatro y guiones de cine, al tiempo que colabora en The New York Review of Books.

Banvile/Black suma si nombre al de Francisco González Ledesma, ganador de la primera convocatoria del RBA en 2007 con 'Una novela de barrio'. También al de Andrea Camilleri Philip Kerr, Harlan Coben, Patricia Cornwell, Michael Connelly, Arnaldur Indridason, Lee Child, Don Winslow, e Ian Rankin, quien se impuso en la última edición con 'Perros salvajes'.