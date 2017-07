George R. R. Martin: «La violación forma parte de las guerras, no se puede dejar fuera» George R. R. Martin «No me puede influir la serie de televisión, ellos tiene un gran presupuesto pero no pueden añadir nuevos personajes», asegura el autor de 'Juego de Tronos' COLPISA Sábado, 15 julio 2017, 19:54

Cada vez que George R. Martin afronta a una entrevista tiene que señalar la diferencia entre la obra literaria que lleva su firma y la inspirada en sus libros que proyecta la exitosa serie 'Juego de Tronos'. Por eso, el escritor reitera que el show y las páginas irán por diferentes caminos. «No puedo dejar que me influya. La serie es grandiosa, pero son cosas diferentes. La serie de televisión tiene unas preocupaciones sobre el mundo real que yo no tengo. Tienen un gran presupuesto, pero sigue siendo un presupuesto y no pueden añadir personajes. ¡Yo sí! Ellos tienen que considerar los contratos de los actores, los calendarios de rodaje, las localizaciones y todos esos asuntos del mundo real de los que yo no tengo que preocuparme», señaló en Time en su entrevista más reciente.

«Cuando en mitad de los noventa dejé la televisión y el cine me hice el propósito de que no me importaría nunca más y de que iba a escribir algo tan grande como mi imaginación. Tendría todos los personajes que quisiera y castillos gigantes, y dragones, y lobos gigantes, y cientos de años de historia, y un argumento realmente complejo, y todo está bien porque es un libro», explicó. «En esencia, era imposible de filmar. Lo irónico es, por supuesto, que empezó a filmarse. Pero cuando el libro irrumpió en la lista de los más vendidos y las películas de 'El señor de los anillos' de Peter Jackson salieron es cuando empezó a surgir el interés en Hollywood», recordó.

Otro de los puntos que suele tratar el autor de 'Juego de Tronos' son las críticas y análisis de los seguidores. No siempre es receptivo a otros puntos de vista sobre su obra y una de las polémicas habituales proviene del trato a los personajes femeninos de su universo. «Sé que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión pero... lo que sea. Escribo una historia bélica, basada esencialmente en la Guerra de las Dos Rosas y la Guerra de los Cien Años. La palabra 'guerra' está en el título de mis dos inspiraciones y cuando leo libros históricos la violación es parte de esas guerras. Nunca hubo una guerra donde no existiera y eso incluye las guerras actuales. Me parece que sería algo fundamentalmente fraudulento escribir una historia bélica y dejarlo fuera», argumentó.

«Supongo que hay asuntos que se pueden explorar más con todo ese tema de la violencia sexual y las mujeres. Es complicado y un asunto tenso. Para recontextualizar un poco este asunto... hago muchas firmas de libros y creo que ahora hay probablemente más lectoras que lectores. Es una mayoría ligera, probablemente un 55% frente a un 45, pero veo que a las lectoras les encantan los personajes femeninos. Me siento muy orgulloso de crear a Arya, Catelyn, Sansa, Brienne, Daenerys, Cersei y a todas ellas. Es una de las cosas que me da más satisfacción, son personajes que han sido muy bien recibidos, especialmente por lectoras a las que a veces se olvida», añadió.

Por último, quiso volver a tranquilizar a sus lectores sobre la posibilidad de no acabar su serie literaria -la televisiva ha fijado sólo dos temporadas más de emisión-. «Tengo ideas suficientes como para escribir libros hasta que tenga 168 años, pero probablemente no voy a vivir hasta los 168 años. ¿Cuánto tiempo tengo?», lanzó para aumentar la intriga. Por último, no quiso recelar del éxito del show que emite HBO pero insistió con la autoría de la que más cercano se siente. «He sido muy afortunado con el éxito de los libros y de la serie. Voy a terminar esos libros, creo que tengo la obligación con el mundo y con mis lectores. Es algo por lo que seré recordado», comentó.