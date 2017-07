Gabriel H. Walta, premiado en los Oscar del cómic

Premios Eisner 2017

-Mejor historia breve

'Good Boy' de Tom King y David Finch, por 'Batman Annual #1' (DC)

-Mejor número unitario

'Beasts of Burden: What the Cat Dragged In', de Evan Dorkin, Sarah Dyer, y Jill Thompson (Dark Horse)

-Mejor serie regular

'Saga', de Brian K. Vaughan y Fiona Staples (Image)

-Mejor serie limitada

'La Visión', de Tom King y Gabriel Walta (Marvel)

-Mejor serie nueva

'Black Hammer', de Jeff Lemire y Dean Ormston (Dark Horse)

-Mejor publicación para lectores de menos de ocho años

'Narwhal: Unicorn of the Sea', de Ben Clanton (Tundra)

-Mejor publicación para niños (edades entre los 9 y los 12 años)

'Ghosts', de Raina Telgemeier (Scholastic)

- Mejor publicación para adolescentes (edades entre los 13 y los 17 años)

'La imbatible chica ardilla', por Ryan North y Erica Henderson (Marvel)

- Mejor publicación humorística

'Jughead', de Chip Zdarsky, Ryan North, Erica Henderson, y Derek Charm (Archie)

- Mejor antología

'Love Is Love', editada por Sarah Gaydos y Jamie S. Rich (IDW/DC)

- Mejor trabajo basado en hechos reales

'March (tercer volumen', de John Lewis, Andrew Aydin, y Nate Powell (Top Shelf)

- Mejor nueva novela gráfica

'Wonder Woman: The True Amazon', de Jill Thompson (DC Comics)

- Mejor reimpresión de una novela gráfica

'Demon', de Jason Shiga (First Second)

- Mejor edición en Estados Unidos de una obra internacional

'Moebius Library: The World of Edena', deJean “Moebius” Giraud et al. (Dark Horse)

- Mejor edición para Estados Unidos de una obra asiática

'El arte de Charlie Chan Hock Chye', de Sonny Liew (Pantheon)

- Mejor recopilación de tias con al menos 20 años de antigüedad

'Chester Gould’s Dick Tracy, Colorful Cases of the 1930s', editada por Peter Maresca (Sunday Press)

- Mejor recopilación de una colección con al menos 20 años de antigüedad

'The Complete Wimmen’s Comix', editada por Trina Robbins, Gary Groth, y J. Michael Catron (Fantagraphics)

- Mejor guionista

Brian K. Vaughan, por 'Paper Girls' y 'Saga' (Image)

- Mejor guionista/artista

Sonny Liew, por 'El arte de Charlie Chan Hock Chye' (Pantheon)

- Mejor lápiz/entintadorBest Penciller/Inker or Penciller/Inker Team

Fiona Staples, por 'Saga' (Image)

- Mejor dibujante/artista multimedia

Jill Thompson, por 'Wonder Woman: The True Amazon (DC)' y 'Beasts of Burden: What the Cat Dragged In' (Dark Horse)

- Mejor portadista (con varias portadas)

Fiona Staples, por 'Saga' (Image)

- Mejor colorista

Matt Wilson, por 'Cry Havoc', 'Paper Girls', 'The Wicked + The Divine' (Image), 'Black Widow', 'The Mighty Thor' y 'Star-Lord' (Marvel).

- Mejor rotulador

Todd Klein, por 'Clean Room', 'Dark Night', 'Lucifer' (Vertigo/DC) y 'Black Hammer' (Dark Horse)

- Mejor trabajo periodístico relacionado con el cómic

La cobertura de 'The A.V. Club comics', que incluye Comics Panel, Back Issues, y Big Issues, de Oliver Sava et al., www.avclub.com

- Mejor libro relacionado con cómics

'Krazy: George Herriman, A Life in Black and White', de Michael Tisserand (Harper)

- Mejor trabajo académico o de estudio

'Superwomen: Gender, Power, and Representation', de Carolyn Cocca (Bloomsbury)

- Mejor diseño de publicación

'El arte de Charlie Chan Hock Chye', diseñado po Sonny Liew (Pantheon)

- Mejor webcomic

'Bird Boy', de Anne Szabla, http://bird-boy.com

- Mejor cómic digital

'Bandette', de Paul Tobin y Colleen Coover (Monkeybrain/comiXology)