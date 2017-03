Manuel Vilas: «El español es una lengua que apesta a miseria en Estados Unidos»

En avión, autobús, coche, tren y a pie. Así recorrió Manuel Vilas (Barbastro, 1962) el corazón de Estados Unidos, el Midwest, el granero de votos que ha hecho posible la era Trump. Tiene al presidente por «un payaso aterrador», pero respeta Vilas a quienes le votaron. «Gente sencilla y amable», explica en 'América' (Circulo de Tiza), la visión de un español por los cuatro costados que mira al gigante americano «con los ojos de un pueblerino» que compara lo suyo con lo del otro. Vilas mira así a España desde la distancia y constata con pena «que está en manos de cuatro ceporros».

¿Buscaba el sueño americano y dio con un pesadilla?

No. Estados Unidos me entusiasma. El libro es una mirada crítica, porque desde la literatura solo cabe mirar críticamente, pero tiene más de apología. El país me fascina. No así Trump y quienes lo gobiernan ahora. Pero hay que marcar distancias entre la gente y sus gobiernos. El americano del medio oeste es amable. No tiene la arrogancia y la praxis violenta de Trump.

Es quien ha aupado a Trump a la Casa Blanca.

Sí. Pero si no se admiten sus enormes contradicciones como hecho relevante, no hay manera de entender a Estados Unidos. Vieron en él a un 'Terminator' capaz de acabar con un forma de hacer política: hablar para la gente sin contar con ella.

¿Con Trump el hispano es un ciudadano de segunda?

Con su política, así es. Y eso que son 50 millones, una fuerza política relevante. El español solo goza de prestigio como lengua culta en las universidades, que son una burbuja. Lo que pasa en la calle es otra cosa. Como digo en el libro, es una lengua susurrada, estigmatizada, que señala al pobre, al miserable. Oír hablar español delata el origen inmigrante, de países con problemas. Es una lengua que apesta miseria en la calle. El anglosajón no la respeta.

¿Cómo un país de inmigrantes puede dar cerrojazo a la inmigración?

Esa política de Trump es contraria al espíritu fundacional de los EEUU, contra su ADN. Prohibir inmigración, criminalizarla es antiamericano. Tanto, que si el abuelo de Trump hubiera sufrido sus decretos, él no sería estadounidense. Una cosa es regular la inmigración y otra criminalizarla, que es lo que hace Trump. Criminaliza al país entero, al espíritu de la nación y a Abraham Lincoln.

¿Estaba seguro de que ganaría?

Casi. Vi presagios raros. Desencanto, quebranto emocional. La gestión de Obama es discutible pero no desastrosa. No ha dejado el país en la ruina. El voto de Trump procede del espíritu más oscuro e irracional, de una insatisfacción que va más allá de lo político y que se esconde en los 'basements', en esos sótanos típicos del Midwest. Es el inconsciente que se revela, fronterizo con el terror.

¿Es para reír o para estar aterrado?

Trump es un payaso, pero es terrorífico. Todo Estados Unidos es describible en términos cinematográficos y pienso en el Joker de Batman. Trump es como Jack Nicholson en Batman, gracioso, pero terrorífico.

Su libro es de viaje, en apariencia, pero político en realidad

Cualquiera que escriba comete un acto político. Todo es política. Te levantas y eliges una leche desnatada o entera: estás haciendo política.

¿Qué admira y que detesta de Estados Unidos?

Su espíritu de la exaltación de la tierra y la naturaleza, que esta en su esencia, es admirable. Una exaltación general de la vida, una combustión de energía que viene del fundador de la épica americana, de Walt Whitman, y que siguen todos sus hijos literarios. Tiene que ver con un sentido de la libertad muy arraigado. Lo más negativo es hoy Trump, el populismo.

Defina populismo

Las propuestas políticas que no se basan en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Toda política que no emane de la Revolución Francesa es populista. Los ideales políticos en los que se creó la modernidad y la democracia están en esos principios. América es hija de la Revolución Francesa, y en la medida en que incumple la fraternidad y la igualdad estamos ante medidas populistas. Populismo también es decir lo que sabes que es imposible cumplir. Pero se utiliza tanto que se difumina su significado.

Se extiende como el aceite y está cambiando el mundo

Sin duda. Ahí está el 'brexit'. Hay un voto inconfesable y catastrófico. Las encuestas fallan porque la gente miente. Nadie dice que votará a Trump o la salida de la UE. Y veremos qué pasa en Francia y Holanda.

Acabó mirando a España desde la otra orilla, ¿se quedaría en EEUU?

Paso y seguiré pasando largas temporadas allí. Pero soy profundamente español. Está en mis genes. Allí se acentúa la españolidad. Te das cuenta de que tu país está en manos de cuatro imbéciles que no saben sacarlo adelante. Es un país fabuloso, con una creatividad y un sentido de la vida maravilloso, un cliché, sí, pero no lo tiene nadie. Pero también desde allí ves con nitidez que tu país en manos de cuatro ceporros. Ves las luchas intestinas de la política española que no generan ni progreso ni prosperidad y no lo entiendes. Te quedas perplejo.