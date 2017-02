Joyce Carol Oates, la maestra del gótico americano

No es posible acercarse a ninguna de las diez historias que componen 'Dame tu corazón', la última obra publicada en España de la gran escritora estadounidense Joyce Carol Oates, sin dar un respingo. La maestra del gótico americano literario vuelve a dar una lección sobre cómo mantener al lector pegado a sus páginas. Y van muchas. A sus 78 años, Oates (Lockport, Nueva York, 1938) prosigue su ritmo de publicar un libro por semestre, sin miedo a abordar cualquier género, desde el cuento a la novela, pasando por el ensayo, la literatura infantil y juvenil, la poesía o el teatro.

En 'Dame tu corazón', que vio la luz en Estados Unidos en 2011 y que ahora Gatopardo Ediciones traduce al castellano, la autora vuelve a dar razones a los que creen que ya va siendo hora de que gane el Nobel de Literatura. Eterna aspirante al máximo galardón de las letras mundiales, Oates mezcla en estos cuentos el surrealismo y la introspección en el alma de los personajes con el misterio de la trama. Buen ejemplo es la historia que da nombre al libro, que recoge el monólogo de una mujer que, muchos años después de haber roto su relación, fantasea con la idea de hacer sufrir todo lo posible al hombre que antes la hizo sufrir a ella.

Joyce Carol Oates retorna a algunos de los temas centrales de su obra: el miedo, la violencia, incluso hasta límites gore, como en 'Cerebro/Escindido', o la incapacidad para superar los celos, como en 'El primer marido', un retrato también de la irracionalidad del ser humano. Aunque realmente, la prolífica producción de Oates abarca todas las temáticas, incluida la autobiografía, una preocupación constante por el feminismo o la sexualidad, sin olvidar el acercamiento a personajes populares, como 'Blonde', sobre Marilyn Monroe; o a espectáculos populares, como el ensayo 'On boxing', dedicado al boxeo. Uno de sus cuentos más populares, 'Where Are You Going, Where Have You Been?', estaba dedicado a Bob Dylan, del que se considera una ferviente admiradora.

La escritora sigue enseñando escritura narrativa. Tras pasar por la Universidad de Detroit y la de Windsor (Canadá), actualmente lo hace en Princeton. Ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos, el National Book Award, el PEN/Malamud Award, el Prix Femina Étranger o la Medalla Nacional de Humanidades como humanista del año en Estados Unidos. Pertenece a la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras desde 1978.