Un libro que ha crecido a la 'Velocidad de los jardines'

En el Madrid de la Movida, un veinteañero letraherido observa el paisaje como las vacas ven pasar al tren. Asiste a un concierto en la sala Rockola y flipa cuando ve al cantante comerse a puñados las pastillas que le tiran desde el público. Probablemente eran anfetaminas. “Recuerdo que aquella época era muy chiflada, muy al límite”, recuerda Eloy Tizón. De aquella época data su libro de cuentos 'Velocidad de los jardines', uno de esos extraños tesoros que de vez en cuando ofrece la literatura.

'Velocidad de los jardines' cumple 25 años y 'Páginas de espuma' lo celebra con una reedición que se abre con un nuevo prólogo escrito por Tizón. Fue un libro de combustión lenta que ha cogido cuerpo con los años y que ahora aparece en cualquier antología del cuento español. “Vendí 898 ejemplares el primer año, pero por una especie de magia incomprensible, hubo un goteo, el libro fue muy recomendado, entró en el circuito de los tallores, los lectores seguían hablando de él y hubo momentos en que se agotó, así que decidimos que era una buena idea reeditarlo”, cuenta. “Para mí ha sido bueno que todo esto haya sucedido así. Tener un éxito editorial enorme con 28 años podía haberme destruido. No me veía capacitado para haber gestionado una cosa de ese tamaño. Pero como ha sido muy progresivo, no he notado cambios. El libro ha ido adquiriendo un aura, lo que me ha permitido ir escribiendo otros libros”, explica el autor.

Al contrario que en otros países, sobre todo en los anglosajones, el cuento se ha visto en España como un género menor respecto a la novela. “Pero poco a poco va cambiando la percepción. Es verdad que el lector medio prefiere novelas, pero hay un grupo en expansión de lectores de cuentos, que son menores en número, pero muy militantes. Conocen bien la tradición del cuento, la aprecian, saben distinguir su calidad y les molesta que les estafen. Entre todos vamos colocando al cuento en el lugar que merece”, destaca Eloy Tizón.

¿Qué diferencia a la novela del cuento? “La novela admite demora. Ha sido el espacio idóneo para el estudio psicológico de los personajes, como ocurre con los rusos o con los franceses. El cuento no se mueve tanto en el reino de la psicología del personaje, sino que trabaja con otros elementos, entre los que la elipsis es uno de los principales. Es un género idóneo para dejar información en la sombra, admite más misterio. En los cuentos hay penumbra, hay cosas sin decir, y como lector te obliga a tomar partido. Es más creativo”, asevera Tizón, que se siente un aprendiz de ambos géneros, pero que confiesa sentirse más cómodo en el cuento.

“Que un libro se mantenga vivo durante 25 años y vuelva a estar disponible en una edición tan bella son motivos de alegría. Ahora tengo curiosidad por saber cómo lo van a recibir los lectores”, concluye el autor de 'Velocidad de los jardines', que prepara un libro de relatos en el que todos tienen el mismo narrador, y que podría incluso convertirse al final en una novela.