Libros de todo tipo invaden El Espolón

Los últimos estudios han determinado que el holocausto nazi provocó 15 millones de víctimas. La guerras, los campos de exterminio, la ideología extrema... todo aquello reducido a apenas 4, 6 o 10 euros. Parece irrisorio. Es una cruel paradoja. Es historia y, a la vez, una especie de venganza del destino. 'Mi lucha', el libro de Adolf Hitler, es uno de los muchos ejemplares que se pueden encontrar estos días por poco dinero en la 37ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Logroño, y que se mantendrá en El Espolón hasta el próximo domingo 22 de octubre. Junto a todo tipo de ediciones de bolsillo de, sobre todo, títulos imperecederos como 'El Principito', 'Platero y yo' y 'El diario de Ana Frank', aparece de vez en cuando, en algunos de los diecinueve puestos, 'Mi lucha', y sobresale por la mirada desafiante del dictador.

También destaca porque en muchos puestos reinan los libros infantiles y los cuadernos de colorear, una viveza que contrasta con los libros de lance, cada vez menos habituales en esta feria. «Cada vez venimos menos libreros de viejo y esto se está convirtiendo en un supermercado de libros de segunda mano», critica Héctor Torres, responsable de la librería Torres. Él, como muchos otros más, viene de Valencia, porque, dice un compañero suyo, «los de allí somos los que más nos movemos».

Qué 37ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Logroño. Dónde Paseo del Espolón. Cuándo Hasta el 22 de octubre, abierta de lunes a viernes de 10.30 a 14 y de 17 a 21 horas, y sábados y domingos de 11 a 14.30 y de 17.30 a 21.30 horas. Quiénes Diecinueve puestos de otras tantas librerías. Por qué Organizan la FER, la Asociación de Librerías de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.

Escarbando en el puesto de Torres encontramos una curiosa novela de ciencia-ficción titulada 'Sirio', de Olaf Stapledon (Minotauro, 1968), sobre un perro de extraordinaria inteligencia. El ejemplar, vendido por 5 euros -así que ya cuesta más que la obra de Hitler-, está dedicado por un hombre en Madrid a su «ahijada» Lauri, «con mucho amor castizo», en 1991. Torres cuenta con otro singular libro de literatura canina, 'Sultán' (1850), de Paul de Kock, por 30 euros. Pero entre sus tesoros Héctor rescata la revista 'Epilírica' de 1961, con un monográfico de José Antonio Labordeta junto al manuscrito original del poema 'Un hombre de 30 años pide la palabra', escrito a máquina. Cada pieza poética vale 300 euros.

La sensación generalizada entre los libreros de viejo, sobre todo de los valencianos, es de cierto desencanto. Esto ya no es lo que era. Uno de ellos charla con un cliente echando cuentas: cada módulo de caseta les cuesta 550 euros, más la estancia, casi 3.000 euros. «Para sacar aquí 100 euros al día me vuelvo tarumba», lamenta. En su puesto vende las láminas de 'Los disparates' de Goya por 200 euros. En la caseta de Maxtor su responsable, José María Alonso, piensa en qué libros pueden ser los más singulares de su puesto: «Es que eso es muy relativo, los que son raros para unos no lo son para otros, y viceversa». Después de un periodo de reflexión, comienza a sacar ejemplares de uno en uno, como quien come aceitunas durante el vermú. Mientras tanto, a quien pregunta le ha dado tiempo a descubrir un libro de Camilo José Cela cuya existencia ignoraba: 'Mrs. Caldwell habla con su hijo'.

'Historia de la última guerra' (1783), 'Salustio' (1786), 'Cartas críticas' (1824) de Francisco Alvarado... son algunos de los libros que destaca finalmente José María Alonso, ejemplares de más de uno y dos siglos de antigüedad pero en perfecto estado de conservación. Sólo tocarlos se convierte en una ceremonia religiosa. Se impone el respeto y se hace el silencio. El librero vuelve a hablar para entonar el discurso compartido: «Ya no hay compradores de libros. Y cada vez, menos. Afortunadamente, a nosotros nos pilla... bastante avanzados». Se refiere a una inminente jubilación y a la resignación de que esos libros, sus reliquias, que ha mostrado por primera vez a alguien interesado en Logroño, volverán inmediatamente a la estantería, hasta la siguiente ciudad o, quizá, hasta que regrese a casa.

A veces lo más singular es el propio puesto en sí, como el que también vende discos de vinilo, en el que habitualmente suena música 'reggae' y que exhibe un ejemplar de 'Instrucciones para 101 usos de un gato muerto'. En otra caseta, lo mismo se encuentra un libro de segunda mano a estrenar, que láminas dibujadas a carboncillo de jugadores de fútbol y revistas alemanas de 1941. Abundan los tebeos y los cuentos, desde Mafalda hasta Pumby. También hay algún 'Mortadelo' y, por supuesto, novelas de Marcial Lafuente Estefanía.

Alberto Traserras despliega en su puesto un curioso álbum de la editorial Bruguera de 1981 pero que reproduce un original alemán de 1890: 'Un día en el zoo'. «No es especialmente caro, pero no se encuentra mucho», explica al justificar los 15 euros del precio. Es bonito, una especie de antiguo cuento animado, la peripecia de unos niños descubriendo los animales salvajes en un zoo cualquiera. En su puesto Alberto admite pago con tarjeta de crédito y exhibe un cartel casero con el dibujo de un elefante engullido por una serpiente y en el que se puede leer el eslogan: «Si no ves un sombrero, necesitas leer más».

Realmente tiene de todo, libros de las prestigiosas editoriales Anagrama y Seix Barral, novelas de Agatha Christie que se venden mucho «para completar colecciones» y, también, extravagantes ejemplares como 'Próstata' e 'Impotencia', dos libros del enigmático Dr. Vander. No son los únicos títulos a los que cuesta imaginar ya no sólo un lector, incluso un editor. En otros puestos de la feria se pueden encontrar libros técnicos como 'Trigonometría plana y esférica', el doméstico 'Prolongue su vida comiendo' o juveniles como el que parece un 'thriller' trepidante 'La invasión del moco'.