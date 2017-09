En libertad la madre de Málaga tras acudir al juzgado Investigan su denuncia por violencia de género mientras los abogados tratan de acordar un régimen de visitas para el padre JUAN CANO MÁLAGA. Martes, 5 septiembre 2017, 00:50

La mujer de Archidona (Málaga) que estaba en paradero desconocido junto con sus dos hijas, a las que debía entregar a su padre en cumplimiento del régimen de visitas, aseguró ayer que no tenía «ninguna notificación» en la que se dijera que tenía que entregarlas. «La guardia y custodia la tengo yo, por lo que no he secuestrado a mis hijas», dijo.

La mujer, de 41 años, quedó en libertad provisional tras declarar ante la juez de Instrucción de Archidona. Fuentes judiciales informaron de que la magistrada decidió dejar sin efecto la requisitoria del 14 de agosto, en la que ordenaba su localización y presentación en la sede judicial. Según pudo saber este periódico, la mujer dijo que sus hijas se encontraban con los abuelos maternos, aspecto que está investigando la Guardia Civil. Las dos partes en conflicto mantienen conversaciones a través de sus representantes para acordar un régimen de visitas para el padre, de nacionalidad griega.

Por otra parte, el mismo juzgado tramita la denuncia por violencia de género presentada por la mujer contra su exmarido el 30 de mayo, en virtud de la cual se dictó una orden de alejamiento contra él. El mismo día de presentación de la denuncia, la juez escuchó a la mujer, a su expareja y a varios testigos, y a petición del fiscal acordó una orden de protección para ella.

El 10 de julio, también a petición de la Fiscalía, la juez solicitó a la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género un informe psicológico de la mujer para analizar la veracidad de su declaración judicial. El 31 de julio, la instructora escuchó la declaración de otro testigo en relación con los hechos denunciados.

La pareja, cuyas hijas tienen siete y cinco años respectivamente, se encuentra separada legalmente. En los últimos tiempos no se veía a la mujer por el municipio, algo que no extrañó a los vecinos, ya que su pareja pasaba largas temporadas fuera trabajando.