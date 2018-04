Leer con buen sabor de boca Care Santos participó junto a miembros de la ONCE en varias actividades relacionadas con la lectura y la gastronomía. :: j. marín / j. herreros La escritora Care Santos participa con su novela 'Media vida' en el taller 'Cocina a ciegas' y el club de lectura de la ONCELos invidentes riojanos elaboraron los platos de la obra ganadora del Premio Nadal 2017 DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Jueves, 26 abril 2018, 23:46

Nunca antes Care Santos pudo imaginar que una novela suya fuera protagonista de una jornada así. «Cuando me llamaron para proponérmelo lo único que pude hacer fue saltar de alegría», reconoce.

El taller de cocina, coro y tertulia literaria de la ONCE en La Rioja tuvo ayer como tema central la novela 'Media vida' (Premio Nadal 2017) de Care Santos y a su autora, como invitada. Una docena de invidentes que han leído el libro prepararon ayer los platos que se describen en 'media vida', bajo la directriz del cocinero Ángel Palacios, en la cocina del Centro Cultural Ibercaja. Esos mismos platos también se han ofrecido estos días en el restaurante Tizona. El coro de la ONCE cantó algunas de las canciones que también aparecen en la novela. «Es mágico que aquello que has imaginado en tu cabeza cobre vida, sea por cualquier medio», valora Santos.

Y, finalmente, la librería Santos Ochoa acogió una tertulia entre Care Santos, la política Feli Alonso, la cocinera Ana Rosa Las Heras y la bailarina Rose Abelló, moderada por Gema de la Torre. La escritora barcelonesa confesó ser «muy cocinillas» y que siempre ha soñado «no con abrir un restaurante, que quizá resulta muy pretencioso, pero sí un bar de tapas o un café-librería y poder servir pasteles muy ricos; entre fogones en uno de los lugares donde más me gusta estar».

Para Care Santos, 'Cocinar a ciegas', que así se llama el taller de la ONCE, «es muy valiente, por eso quiero compartirlo y verlo porque me parece una proeza». Es más, la escritora aseguró que lo ha intentando: «Pero no es lo mismo porque, cuando eres vidente, acabas mirando. Así que me parece portentoso».

Inmaculada González, responsable del grupo de lectura, fue a quien se le ocurrió tratar la novela 'Media vida' y contactar con la autora. «Cuando lo leímos pensamos que sus platos los podíamos hacer y, además, el tema del libro nos afecta porque antes no había integración y los niños iban a internados propios de la ONCE», apunta Inmaculada.

Por otra parte, Ángel Palacios expone que «hay mucha literatura que trata la gastronomía de forma interesante». Eso sí, las recetas que aparecen en 'Media vida' han sido adaptadas: «Hemos cogido los nombres de los platos y hemos refinado bastante, los hemos versionado a nuestra manera porque la de la novela es una gastronomía francesa de época», justifica Ángel Palacios.