VER PARA LEER

La librería' ha sido votada con toda justicia como la mejor película del año por los miembros de la Academia del Cine Español, durante la insoportable ceremonia de la 32ª edición de los Premios Goya. Un título que ahora se recupera en DVD, destinado a los amantes de las historias con contenido, filmada por la incansable cineasta catalana Isabel Coixet con tanta elegancia como espíritu crítico. Describe las peripecias de una joven viuda (encarnada con tacto exquisito por la actriz británica Emily Mortimer), dispuesta a convertir un caserón de un pueblecito inglés en una modesta librería.

Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con satisfacción. Lo mismo ocurre con esta culta película de la autora de 'La vida secreta de las palabras' (2004), donde lo que de verdad importa son los gestos, las miradas de los personajes, la defensa de la inmarchitable memoria literaria. En la época del 'todo vale', de la derrota del pensamiento de que habló Alain Finkielkraut, la realizadora dice que no, que 'La librería' es cine en estado puro, que el valor estético de un filme es algo más que un fenómeno opinable y que la tradición cinematográfica no es arqueología.

Isabel Coixet ha realizado una sensible parábola contemporánea dolorosamente optimista sobre la bondad en medio de la soledad, la orfandad y la falta de afecto. A través de sus imágenes resuena el silbido, estremecedor y seductor a la vez, de la cineasta-salamandra, inmune a todos los fuegos, invulnerable a todos los fanatismos, que pregunta: ¿Por qué la misma mano que me alza para ver la cabalgata más tarde me golpea? ¿Por qué es igual el giro del brazo cuando siembra que cuando siega, el del amor que el del asesinato? Además de una película de notable belleza, estamos ante una joyita colmada de ironía, delicadeza y humor desesperado sobre esta mierda de mundo. Perdonen la franqueza.