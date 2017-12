Kimonos 'vintage' de Japón y de colección particular Sábado, 23 diciembre 2017, 23:15

Uno de los puestos que más llaman la atención en el VI Open Mercado es el de Libertad Pertierra. Y es que expone y vende kimonos. De hecho, entre todos los que se acerquen a su muestrario y dejen apuntado su correo electrónico sorteará uno. Muchas mujeres se acercan atraídas por la curiosidad y exotismo de esta prenda de ropa oriental. Y lo curioso es que son parte de la colección personal de Libertad, que pertenece a la Asociación de Moda Sostenibles de La Rioja y apuesta por la reutilización de la ropa. «Son todos kimonos 'vintage' de Japón que empecé coleccionando, hasta que ya no me cabían más y, como me daban pena y me gustan que luzcan, empecé a venderlos», explica Libertad, reconociendo que «es una prenda un poco especial, muy vistosa y, quizá, no para todos los públicos» pero destacando que «tienen su mercado». Ahora su proyecto es rediseñar el kimono y con su tela crear blusas, faldas, fulares... «Lo que me gusta es, además de ser producción local, porque está todo hecho aquí, que es exclusivo, artesano, de seda», declara Libertad.