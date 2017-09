La juez ordena la detención de la mujer que huyó de Archidona con sus dos hijas R.C. Sábado, 9 septiembre 2017, 23:13

málaga. «Sólo me preocupa saber dónde están mis hijas; no sé si están bien o les ha podido pasar algo». Ese es el máximo anhelo de T. S., un ciudadano griego que reside en Archidona (Málaga) cuya exmujer no acudió el 28 de julio con las dos hijas del matrimonio al lugar designado por el juez para que le fueran entregadas para pasar las vacaciones.

El abogado de T. S., Roberto García, recuerda que la última vez que vio a sus hijas fue en mayo. Entonces se encargó de llevarlas al colegio y de recogerlas sin ningún tipo de incidencia. «Lo realmente preocupante del caso es que nadie sabe dónde se encuentran las menores», resume.

De forma paralela a esta búsqueda, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma que el Juzgado de Instrucción de Archidona también está instruyendo una denuncia de violencia de género presentada el pasado 30 de mayo por C. P. A., la mujer en paradero desconocido con sus dos hijas menores, y sobre la que la juez ha acordado orden de detención y presentación en el Juzgado por un presunto delito de sustracción ilícita de menores. Detallan que el mismo día de presentación de la denuncia, la juez escuchó a la mujer, a su expareja y a varios testigos, y a petición del fiscal, acordó una orden de protección para ella.