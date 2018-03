Un juez investiga a Willy Toledo por un delito contra los sentimientos religiosos

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha abierto diligencias contra Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María en un comentario Facebook, donde el actor criticaba la apertura de juicio contra tres mujeres por la procesión de una gran vagina en Sevilla. La Fiscalía de Madrid presentó una denuncia a raíz de esos comentario por un delito contra los sentimientos religiosos, informa Efe.

Esa denuncia se suma a la que instruía el titular del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, que fue presentada el pasado mes de julio por la Asociación de Abogados Cristianos, tras los comentarios del actor en Facebook.

El día 5 de julio, Willy Toledo escribió en la red social un mensaje en el que llamaba «energúmena» a la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, por abrir juicio oral contra las tres mujeres acusadas de un presunto delito contra los sentimientos religiosos por llevar a cabo «la procesión del coño insumiso». Esta marcha tuvo lugar el 1 de mayo, cuando portaron una gran vagina por el centro de la ciudad andaluza.

«Yo me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso», dijo el actor en su perfil de Facebook. Además, tildó de «represión» la fianza de 3.600 euros acordada por la juez.