El jueves finaliza el plazo para votar entre los diez grupos finalistas del Vive Añares B.B. LOGROÑO. Sábado, 26 mayo 2018, 00:41

Tras la recepción de maquetas musicales de toda España (en esta segunda edición han superado el centenar), el concurso Vive Añares entra en su recta final. El próximo jueves 31 de mayo se elegirán los tres finalistas tras sumar los votos del jurado y del público que puede votar hasta ese día a través de Facebook e Instagram (se puede escuchar a los diez semifinalistas en el canal de Vive Añares de Youtube).

Como ocurrió en la primera edición, los tres grupos finalistas actuarán en directo en un concierto que se celebrará el 29 de junio en la plaza de San Agustín de Logroño y durante el cual se elegirá al ganador final. El primer clasificado obtendrá una recompensa de 1.000 euros, el segundo conseguirá 500 y 300 el que quede en tercera posición.

Actuación de 'Mujeres'

Este año los diez finalistas son los grupos Sully Riot, Darío Z, Marban, Jack Bisonte, Con X The Banjo, The Cress, The Amsterdammers, Labs Trapp, Cora Sayers y Dirty Army.

El concierto de los tres finalistas del año pasado tuvo como colofón la actuación de Cala Vento como grupo invitado. En esta edición, el grupo invitado en el concierto del 29 de junio serán los barceloneses 'Mujeres'.