José Gabás, el último capataz de la colonia Martes, 3 julio 2018, 00:31

Del Valle de Benasque salió la mayoría de 'finqueros' españoles para trabajar en la colonia africana. El último que sobrevive se llama José Gabás, vive en una residencia de ancianos de su pueblo, Castejón de Sos, y allí recuerda: «Yo me marché de aquí con mujer. Ella se quedó con su madre. Pocos hombres llevaban a sus mujeres allí. Había muchos mosquitos y mucha malaria. Era un país rico aquél. Yo estuve bien, aunque allí se pasa de todo, bueno y malo. Yo me acuerdo más de lo malo. Yo fui allí por el dinero... y ahora, para estar en un sitio de éstos... Cuando volví, trabajé con camiones» (tomado de 'Ojos que no ven', de Juan Valbuena).