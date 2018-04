Javier Marías gana su segundo premio de la Crítica con su novela 'Berta Isla' Marías, en la presentación de 'Berta Isla'. :: diego pérez cabeza /efe El escritor celebra un galardón que le corrobora que no ha «declinado» 26 años después de recibirlo por primera vez MIGUEL LORENCI MADRID. Domingo, 22 abril 2018, 01:07

La novela 'Berta Isla' ha otorgado su segundo premio de la Crítica al escritor y académico Javier Marías (Madrid, 1951), que ya obtuvo este galardón sin dotación económica en 1992, hace veintiséis años, por su novela 'Corazón tan blanco'. Marías acepta y agradece un premio que le permite demostrarse a sí mismo «que no he declinado como autor», algo que siente «al concluir cada nueva novela». 'Clima Mediterráneo', del poeta catalán Luis Bagué Quílez (Palafrugell, Gerona, 1978) mereció por el galardón de poesía. La Asociación Española de Críticos Literarios (AECL) que presidente Ángel Basanta y que se reunió el sábado en Murcia otorga anualmente los premios a los mejores libros en todas las lenguas oficiales del Estado.

Editada por Alfaguara, 'Berta Isla' es «una novela de gran altura en el contexto de la narrativa europea» y supone «una continuación del arco abierto en 'Tu rostro mañana', de la que hereda algunos personajes», según destacó José María Pozuelo, ponente del jurado que eligió la novela de Marías como la mejor de 2017. El fallo destacó como «añade momento líricos para entrar en grandes asuntos universales como el amor, los secretos, la impenetrabilidad del otro o la falta de ética de las cloacas del Estado».

«Un nuevo libro»

'Berta Isla' transcurre entre 1969 y 1995 y la protagonizan Berta Isla y su marido, Tomás Nevinson, que se convertirá en espía. Es la decimoquinta obra que su autor publica en los 45 años transcurridos desde la aparición de 'Los dominios del lobo' y llegó al lector tres años después de 'Así empieza lo malo'.

Marías, que rechazó en 2012 el Premio Nacional de Narrativa y que dijo que haría lo mismo de ganar el Cervantes, estima que el de la Crítica es «uno de los pocos premios de los que uno puede estar seguro de que no intervienen en él factores extraliterario». «Los críticos españoles no se van a dejar influir por nada o nadie» sostiene Marías, que trabaja ya en un nuevo libro sin saber «si será o no una novela». El escritor se dice inseguro y está tentado de no publicar más «porque todos mis libros, mientras los escribo, me parecen una porquería». Son sus editores, los críticos y los lectores quienes convencen de lo contrario a este firme aspirante al Nobel.