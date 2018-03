Iwasaki, al 'rescate' de Cervantes El escritor peruano Fernando Iwasaki, en el Café Bretón de Logroño. :: justo rodríguez El escritor hispano-peruano critica la «dureza» con la que se ha tratado al genio universal a lo largo de la historiaGanador del Premio Málaga de Ensayo, juega en 'Las palabras primas' con el significado de las mismas en los países de habla española DANIEL ROLDÁN MADRID. Domingo, 11 marzo 2018, 00:53

Fernando Iwasaki se mueve en las fronteras. No físicas, sino del habla. La vida le llevó a abandonar su Perú natal (Lima, 1961) para llegar hace más de tres décadas a Madrid y luego a Sevilla, donde da clases como profesor en las facultades de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía. Un viaje vital que le ha permitido, desde su atalaya hispalense, empaparse de los modismos, rasgos y características propias de las palabras nacidas en este lado del océano y mezclarlas, jugando con ellas y demostrando la riqueza de las mismas en las dos orilla del Atlántico.

Fruto de esa observación nació 'Las palabras primas' (Páginas de Espuma), un texto que ahonda en las diferentes interpretaciones de la misma palabra en un país hispanohablante que otro -en Argentina no se debe decir coger un autobús, por ejemplo- y que le valió al escritor limeño alzarse con el noveno Premio Málaga de Ensayo. «Si existen números primos, ¿por qué no deberían existir las palabras primas? Sin salir del diccionario, una palabra podría ser tonta, estar adelantada, parecer semejante, servir de recompensa y lucir primorosa, además de poseer connotaciones familiares, musicales, económicas, jerárquicas y comerciales, por no hablar de las posibles combinaciones entre todas ellas. Por ejemplo, cuando una prima hermana se convierte en una prima de riesgo», reflexiona Iwasaki.

Palabras que fluctúan a lo largo de los siglos y de los lugares, que aparecen y desaparecen o se incluyen en el vocabulario habitual de cada sociedad. «En los años sesenta, la gente de las ciudades miraba por encima a los del campo porque no tenían estudios. Creían que hablaban peor. En cambio, hemos descubierto la riqueza de su vocabulario gracias a Berenguer, a Miguel Hernández o a Delibes», apunta Iwasaki. «Pero son palabras que vamos perdiendo, una riqueza que desaparece. Me da pena esa pérdida del vocabulario del campo y que no se deje de usar conceptos como maricón», comenta el escritor de 'Mínimo común literario' o 'Somos libros, seámoslo siempre'. «Hablo del uso, no lo que diga la RAE», recalca.

Un debate sobre el uso de la lengua que es inagotable. «Una cosa esa la política y otra cosa es el habla de la gente», señala el autor peruano, contrario a que cualquiera se apropie de un idioma. Como la iniciativa del Gobierno de incluir la promoción de nuestro idioma dentro de la Marca España. Entiende Iwasaki el enfado de las academias hispanohablantes sobre la intención del Gobierno de promocionar la lengua de 400 millones de personas dentro de la Marca España. «Se romperían todos los puentes si se hace al así», comenta Iwasaki, contrario a cualquier tipo de «esperanto hispánico». «Creo que se subestima al lector que se enfrenta a los hondureñismos, ecuatorianismos y otros modismos», razona el ensayista que, no obstante, no niega el liderazgo «gratuito y fundamental» de España en el fomento de la lengua.

'Spanglish'

Además, no hay que olvidar que los hispanohablantes en el lado europeo del Atlántico solo representan el 10% del total y que el avance del español en Estados Unidos está basado en la lengua propia de los inmigrantes venidos más allá del río Grande. Un uso del español que se ha convertido en mayoritario en ciertas ciudades -Miami sería un ejemplo- y que ha dado lugar al 'spanglish' de las nuevas generaciones y que comienza a tener cierta repercusión en autores chicanos. Sin embargo, Iwasaki no aprecia mucho futuro. «Acabarán escribiendo en inglés o en español», añade Iwasaki sobre todo paso más en la historia de los idiomas, como cuando Miguel de Cervantes dio el suyo con su gran obra.

Un Quijote que el autor limeño considera que se maltrató en España desde el siglo XVI. «Incluso en el siglo XIX se intentó reescribir para hacerlo mejor. Es posible que muchos lo descubrieran entonces y les costará entenderlo», dice sobre la obra más importante de las letras hispanas.