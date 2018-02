Investigan si un grupo de menores violó a un niño de 9 años en un colegio de Jaén Puerta del colegio de la comarca de Cazorla (Jaén), donde fue violado un niño 9 años por varios menores. :: C. Cid Guaitan / Efe Los supuestos agresores han sido identificados y expulsados del centro, pero al ser menores de catorce años no tienen responsabilidad penal JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN. Viernes, 9 febrero 2018, 00:39

«Estupor». «Horror». La presunta violación de un niño de nueve años por cuatro compañeros de entre diez y trece años en un colegio de la sierra de Cazorla (Jaén), causó ayer conmoción. Las mismas sensaciones que se respiraban en la comunidad educativa y en las instituciones andaluzas. Hasta la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo estar «horrorizada» por lo ocurrido. Díaz llegó a usar el término «manada» para referirse al suceso.

La agresión se produjo dentro del centro y a la hora del recreo, según el testimonio de la familia del menor agredido. Ha trascendido también que no era la primera vez que el niño sufría acoso por otros compañeros en el colegio y había sido amenazado para que no contara nada. «Varios padres de alumnos de ese centro nos dicen que estas situaciones de acoso y agresión se daban en los recreos y de forma repetida. Lo cogían y lo aislaban», aseguró Encarna García, de la Asociación contra el Acoso Escolar.

El viernes pasado el menor fue atendido en el centro de salud del pueblo, y luego en el hospital de Úbeda. Allí los médicos detectaron lesiones compatibles con una violación. El centro hospitalario puso las conclusiones de su exploración en conocimiento de la Fiscalía de Menores y de la Policía Nacional. Al estar implicados menores de 14 años -según confirmaron fuentes de la investigación- y por tanto inimputables legalmente, las diligencias las lleva solo el fiscal de Menores, mientras que en caso de realizar nuevas pesquiasas la Guardia Civil será la encargada.

En estas situaciones los agentes no pueden más que identificar a los supuestos autores, comprobar la edad y dar cuenta a los padres, a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía. Levantan acta, se llama a los padres o tutores, y se entrega al menor a quien corresponda previa fase documental -comparecencia de los implicados, llamadas al fiscal de Menores, entrega, inscripción en el Libro-Registro de Actuaciones con Menores e incapaces en situación de riesgo-. A día de ayer no constaba ninguna persona como imputada por este asunto, insistían las fuentes consultadas en el instituto armado por este periódico. La Fiscalía ha hecho gestiones para confirmar la edad de los menores (dos cumplen los catorce en poco tiempo), y se ha dado cuenta a las autoridades autonómicas, para que pongan en marcha los mecanismos previstos en estos casos, tanto dentro del sistema educativo (por el contexto de acoso escolar en el que supuestamente ocurrieron los hechos) como a través de programas para la reeducación de menores infractores no imputables que cometen hechos graves.

Sin ir a clase

El menor agredido no está asistiendo al colegio como medida de precaución y la familia no ha querido dar detalles sobre su estado, por lo que lo que el Gobierno andaluz sabe de su situación sanitaria es lo que se comunicó mediante la aplicación del protocolo del centro sanitario que lo atendió. Los cuatro alumnos presuntamente implicados en la violación, que cursan primero y segundo de la ESO, han sido expulsados del centro educativo como medida cautelar, según informó la consejera andaluza de Educación, Sonia Gaya.

La Junta de Andalucía no tomará todas las medidas previstas en los protocolos de actuación hasta que se aclaren todos los detalles sobre la agresión, pero está intentando esclarecer los hechos en el centro escolar y comprueba que todas las administraciones están coordinadas. Las medidas cautelares, tanto la de que el niño no asista a clase como las expulsiones -cuya duración dependerá de la investigación-, se basan en la necesidad de proteger a los menores.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor ha abierto una queja de oficio y la ha dirigido a la Delegación de Educación para ver si se tenía conocimiento previo del acoso y si se ha activado el protocolo establecido una vez que se han conocido los hechos. También requiere información sobre como será realizado el proceso de recuperación tanto para la víctima como para los agresores.

Mientras tanto, Save the Children denunció los fallos en la prevención e insistió en la necesidad de desarrollar una Ley integral. Asimismo, la Asociación contra el Acoso Escolar se ha puesto a disposición de la familia. «No están solos», aseguraron desde la ONG.

Desde la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa) se instó a a aumentar la vigilancia y actuar «a la mínima».