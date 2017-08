«Incluso la literatura fantástica remite a la sociedad actual» Pedro Ugarte posa en Casalarreina con su nuevo libro. :: NICOLÁS GÓMEZ El ganador del V Premio Logroño de Novela presentó ayer su nuevo libro en Casalarreina Pedro Ugarte Escritor D. M. A. CASALARREINA. Sábado, 19 agosto 2017, 00:14

El escritor bilbaíno Pedro Ugarte ganó el V Premio Logroño de Novela con 'El país del dinero'. De ascendencia riojana (Su bisabuela era de Foncea) y veraneante en Casalarreina, Ugarte presentó ayer, allí, su nuevo libro, 'Nuestra historia' (Páginas de Espuma).

-El argumento de 'Nuestra historia', una ciudad grande y las virtudes y defectos de los personajes, recuerdan a 'El país del dinero'. ¿Tienen algo que ver las dos obras?

-Las diferencias económicas, el valor del dinero vinculado a las relaciones personales, son cuestiones que siempre me han interesado a la hora de escribir. En literatura no hay temas vírgenes, desde luego, pero este no es de los más tratados y por eso me gusta ocuparme de él.

-Lo que también hay es un análisis de la sociedad actual, ¿no?

-Creo que incluso la literatura fantástica remite siempre a la sociedad actual, o al menos a aspectos esenciales de la naturaleza humana. En 'Nuestra historia' hay una parte de análisis de realidades contemporáneas: la crisis económica, las diferencias de clase, los problemas laborales, y otra de indagación en nuestra identidad personal: la ambición, la esperanza, la familia...

-¿Cree que la literatura debe ser comprometida, no sólo ocio?

-El debate sobre la literatura comprometida debe ser superado, o al menos en el sentido que siempre se ha dado a esa expresión. El verdadero compromiso del escritor es con su trabajo literario, un compromiso consigo mismo como persona y como escritor. Y eso no es recluirse en una torre de marfil: ese es el mejor modo de vincularse con los otros.

-El libro se compone de diversas historias, regresando a la narrativa breve. ¿Cómo lo ha construido?

-En la novela, la planificación precede a la ejecución. En un libro de cuentos es al revés. En esto el escritor de relatos se parece al poeta: escribir cuentos es un modo de respirar, una constante vital. Más tarde surge la idea del libro.

-También parece haber algo de autobiografía, al menos, en algunos de los cuentos, ¿no?

-En todo lo que escribo hay una veta autobiográfica. Algunas veces es explícita, pero frecuentemente no.