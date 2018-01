La importancia de la escuela y los valores del deporte Viernes, 12 enero 2018, 00:28

Tanto Francisco Castaño como Pedro García Aguado hablarán también de su propia experiencia. El primero conoce bien el ámbito escolar y tiene clara la relación que se debe establecer entre las familias y los colegios para que no exista un conflicto. «Los padres no tienen que mirar a los profesores como enemigos ni al revés», considera. «Tienen que remar todos en el mismo sentido», apostilla. Por su parte, García Aguado sabe lo que puede aportar el deporte en la configuración de la personalidad de un niño o de un adolescente. «Es cierto que el deporte promueve valores, pero también creo que los niños los integran de una manera automática y no les dan salida hasta que son más mayores», opina.