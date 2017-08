«Si las cosas se hacen con ilusión, ¿por qué hay que tener miedo?

Soleá Morente será cabeza de cartel del MUWI Rioja Fest en su segunda jornada, la del sábado. La hija pequeña de Enrique Morente presentará en Logroño su primer disco en solitario, 'Tendrá que haber un camino' (2015), donde ofrece su particular versión de flamenco fusión, después de haberse dado a conocer con el homenaje a su padre Los Evangelistas, grupo formado con músicos de las bandas Los Planetas y Lagartija Nick. Precisamente con Antonio Arias actuará en Bodegas Franco Españolas.

-¿Se siente 'distinta' o 'extraña' en un festival como MUWI?

-¡No! Me hace mucha ilusión tocar en el MUWI y compartir cartel con artistas que admiro muchísimo como La Bien Querida y Joe Crepúsculo. No me siento rara sino en familia.

-Teniendo en cuenta su proyecto inicial, Los Evangelistas, podría haber apostado por una vertiente más rockera en su música y, en cambio, apuesta por un flamenco personal. ¿Busca personalidad?

-Me he dejado llevar por la intuición, que creo que es esencial, por lo que uno siente y presiente. Más que premeditar un concepto, creo que es mejor dejarlo nacer de forma natural. No me he planteado hacer pop o flamenco, sino que esta es mi personalidad. Vengo de raíces y de una educación flamenca, pero tengo otras influencias al mismo tiempo, también me gusta mucho el jazz.

-¿Precisamente por esas raíces ha sido más fácil para usted la fusión?

-Sí. Viniendo de la casa que vengo ha sido más fácil no tener pudor o miedo de adaptarme a diferentes estilos. En 'Tendrá que haber un camino' no sólo hay un productor o un color, hay rock y hasta una canción de electrónica y hasta una canción de La Bien Querida por bulerías. Yo he visto a mi padre trabajar y quizá eso me hace no tener miedo. Si las cosas se hacen de verdad, con ilusión y sentimiento, ¿por qué hay que tener miedo?

-En su caso, el apellido Morente, más que pesar, ¿se ha convertido en un homenaje continuo a su padre en su música?

-Exactamente. Y así será hasta el fin de mis días. Si no me hubieran creado mis padres, yo no estaría aquí. Y tengo que agradecerle todo, a mi madre, a mis hermanos y a él, de quienes he aprendido todo. Sin mi padre, sería otra persona.

-Cuando Enrique Morente murió, usted preparaba con él su primer disco, trabajo que quedó truncado. ¿Piensa recuperarlo?

-Ando en ello. No sé cuándo lo sacaré pero estoy trabajando ahora en diferentes proyectos y uno de ellos es retomar ese trabajo.

-¿Y volverán Los Evangelistas?

-Me encantaría. De hecho, los hecho muchísimo de ellos. De momento no tengo ninguna noticia pero sería maravilloso porque empecé con ellos y sería un sueño.

-En su música, en las versiones de poemas clásicos de la poesía española, ¿cuánto pesa la influencia de su padre y cuánto su condición de filóloga hispánica?

-Va unido todo. Yo estudié Filología porque mi padre era un amante de las letras y la riqueza del lenguaje, era un filólogo no oficial, autodidacta. Cada vez me doy más cuenta de la importancia que tiene la poesía en nuestras vidas.

-¿Qué veremos en MUWI?

-Cantaré algunas canciones nuevas, acompañada de Antonio Arias (Lagartija Nick), Mafo (Pájaro Jack), Miguel Martín y Eduardo Pacheco.