Identificada una molécula 'multipotente' para tratar el Alzheimer

Un equipo multidisciplinar europeo liderado desde el Instituto de Química Orgánica General de Madrid, del CSIC, ha identificado la molécula MBA354 como un potente agente neuroprotector en modelos experimentales 'in vitro' e 'in vivo' del Alzheimer, lo que abre una nueva vía para evaluar su uso en la terapia de la enfermedad. El trabajo, publicado en la revista 'Angewandte Chemie, International Edition', confirma el potencial terapéutico de esta molécula y abre nuevas y prometedoras perspectivas para el inicio de los estudios preclínicos para evaluar su potencial uso en la terapia del Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una patología neurodegenerativa y de la edad, caracterizada por una pérdida progresiva de la memoria y otros déficits cognitivos, para la que aún no hay una terapia eficaz.