«La idea del cuento perfecto no me acaba de convencer»

José Ovejero Escritor MARCELINO IZQUIERDO LOGROÑO. Jueves, 22 febrero 2018

Poeta, cuentista, dramaturgo, novelista, cineasta, ensayista, actor... José Ovejero (Madrid, 1958) lleva más de treinta años inmerso en el universo de la literatura en casi todas sus variantes y, puntualmente, en el de la imagen y la interpretación. Esta tarde (19 horas) presenta en el Ateneo Riojano de Logroño 'Mundo extraño', un libro de cuentos, género que tenía abandonado desde hace tiempo.

-Es usted un escritor multidisciplinar, que incluso ha dirigido cine y ahora mismo actúa en el montaje teatral 'Qué raros son los hombres', basado en sus propios relatos. ¿Dónde se encuentra más a gusto?

-Francamente, en todos los sitios. Cada género te permite hacer cosas diferentes, mirar y expresarte de una manera distinta. Al final, creo que todo lo que voy haciendo no es una forma de inconstancia sino de ir completando una imagen, distintas herramientas para mirar la realidad y para expresarla.

LA FRASE «'Mundo extraño' está concebido como una novela y no como una suma de cuentos»

-Tras una década de sequía en este género, ahora regresa al cuento.

-Después de varios libros de cuentos, tenía la impresión de que quería hacer algo que fuese más allá de lo que hacía normalmente en el cuento. Quería ampliar mis posibilidades a la hora de afrontar el cuento y no hallaba cómo, hasta que fui encontrando la manera de hilvanar un libro de cuentos y me puse a escribirlos. Lo planteé como una novela, un ensayo o un libro de poemas y no como una suma de relatos.

-En 'Mundo extraño' amalgama estilos, extensión, formatos... si bien todos los cuentos parecen tener lugares comunes.

-Como concibo el libro como un solo proyecto hay un aire de familia, una manera de mirar más homogénea. En efecto, notas ese nexo común, aunque a veces no sea fácil de definir, pero al mismo tiempo quería hacer un ejercicio de libertad creativa y ser capaz de utilizar estilos y todos distintos, extensiones.

El amor y el dolor

-Lo que suele llamarse un reto.

-Exacto, un empeño constante por ampliar tu forma de expresarte, tu repertorio, viajar a lugares nuevos...

-El amor y el dolor son dos conceptos sobre los que pivotan sus personajes y sus tramas.

-Amor y odio están muy unidos. El amor encierra necesariamente dolor, bien cuando llega la separación, bien por el miedo a la separación, bien porque la relación con el otro hace aflorar nuestras insuficiencias... Afortunadamente, el amor no es siempre dolor, pero me apetecía jugar con esa intensidad que dan estas dos manifestaciones de los sentimientos.

-¿Y qué queda para el sexo y el odio, que algunos pensadores señalan como coadyuvantes del avance de la civilización?

-En el fondo todo está relacionado. El sexo está relacionado con el amor. El amor es la forma cultural con la que expresamos el sexo. Es imposible separar el uno del otro. No es lo mismo la visión que tenemos ahora del amor y del sexo que en el Romanticismo o en la Edad Media, pero la pulsión básica que hay detrás, la pulsión sexual de la reproducción, es una constante. Sobre el odio, no deja de ser una manifestación cultural del miedo, el instinto de agresión. Cuando surge el miedo hay dos respuestas posibles: la huida o la agresión; y, en cualquier caso, la construcción cultural entre huida y agresión es el odio.

-Volviendo al relato corto, ¿existe el cuento perfecto?

-Una vez oí a Eloy Tizón, que es un gran cuentista, decir que ningún cuento es perfecto si no le falta algo. Me parece una gran definición, porque esa idea del cuento perfecto, casi como una idea platónica, no me acaba de convencer. En un cuento siempre hay una tensión, siempre hay algo que no se acaba de decir y, al final, el cuento perfecto es el que surge en el lector.

-De los cuentos que forman 'Mundo extraño', ¿tiene alguno favorito?

-Quizás terminamos queriendo más en los que teníamos menos confianza y que nos han costado más. En este caso, me quedo con 'Papá es un perro' y 'Todo da vueltas'.

-¿Y, ahora, qué?

-Sigo paseando mi documental 'Vida y ficción' y pronto saldrá un libro de poesía, que ganó el premio Juan Gil-Albert, que se titula 'Mujer lenta'.