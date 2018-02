«Cualquier ser humano que sea honesto y diga la verdad es incómodo para nuestra sociedad» La actriz Ana Fernández posa en el Ayuntamiento de Logroño tras la rueda de prensa ofrecida ayer. :: JONATHAN HERREROS Ana Fernández Actriz El Teatro Bretón de Logroño acoge a las 20.30 horas la función de la obra 'El lunar de Lady Chatterley' DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Viernes, 9 febrero 2018, 23:43

El Teatro Bretón de los Herreros de Logroño acoge hoy a las 20.30 horas la obra 'El lunar de Lady Chatterley', un monólogo interpretado por Ana Fernández dirigido por Antonio Gil sobre un texto de Roberto Santiago que continúa la censurada novela de D.H. Lawrence. Constance Chatterley, una mujer de los años 30, se enfrenta a un jurado (el público) para defenderse a sí misma ante la demanda de su marido. Le da vida Ana Fernández, quien ganó el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación por la película 'Solas' de Benito Zambrano.

-¿Es el de Constance Chatterley un 'caramelo' para una actriz?

-Sí. Además, ha sido elegido con todas las consecuencias porque, en este caso, me incluyo dentro de la producción. Es una apuesta muy personal. Sin duda, siento amor por ella, es una mujer extraordinaria, muy inteligente, irónica, fuerte... es fantástica. Por eso estoy relacionada con todas las consecuencias.

-Cuando cuentan con una actriz como usted para un papel como este... ¿da más orgullo?

-Primero lo tomas con mucho respeto porque es un personaje potente, con carácter, mucha fuerza, y es un montaje en el que la actriz tiene que lidiar sola en el escenario, sólo con la ayuda de la escenografía, la luz, la música y la fuerza de los espectadores; es estar sola ante el peligro. Pero no es miedo. Cuando decides hacer algo es porque quieres, porque piensas que lo vas a disfrutar mucho. Y disfruto mucho el papel y, claro, también me siento muy orgullosa de hacer este papel.

-¿En los monólogos se echa de menos, aunque sólo sea a veces, la compañía sobre el escenario?

-No da tiempo. A lo mejor cuando lo piensas desde fuera, por ejemplo, actualmente también trabajo en 'Tres hermanas', en la que somos diez personas en el reparto. El trabajo ahí es más relajado, de equipo, sabes que, si te pasa algo, ahí están los compañeros para cubrirte, aunque luego, afortunadamente, nunca sucede nada (o en el 99% de los casos). El escenario nos da una fuerza mágica. Sí que, cuando he estado débil, y acabo de pasar una gripe, es una responsabilidad enfrentarse en solitario a 'El lunar de Lady Chatterley'. Pero una vez que sales a escena, cuando estás en el teatro, no da tiempo a pensar si estarías mejor con alguien. Además, no me siento sola porque es un espectáculo en el que se rompe 'la cuarta pared'. El tribunal al que se enfrenta el personaje es el público y yo le miro. Cuando se fusionan los dos elementos es fantástico.

-Doble juicio, por tanto, el ficticio del jurado al personaje y el real del público hacia la actriz, ¿no?

-Es así. Estamos contentas porque, hasta el momento, siempre hemos salido airosas Constance Chatterley y yo [bromea].

-La novela original de la que parte la obra fue censurada a mediados del siglo XX en Reino Unido, ¿cree que el argumento de la pieza teatral puede resultar incómodo actualmente?

-Aunque fue escrita en 1928, es muy actual. No es molesta ni va a provocar que el espectador se mueva en la butaca pero sí se quedará con lo que dice Constance Chatterley porque se sentirá identificado con alguna de sus palabras. Invita a la reflexión y deja claro que hay cosas que no han cambiado. Eso es fantástico, que tenga tanta actualidad, aunque me gustaría que no tuviera tanto. Seguimos en un sistema machista y el personaje lucha contra ello sin odiar a los hombres.

-Aunque ya se ha retractado de las mismas, ¿qué opina de las declaraciones de Rajoy sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres?

-Que un presidente diga eso... Ni habiéndolo dicho siendo sonámbulo hubiera sido de recibo. ¿En qué mundo vive?

-¿Hay brecha salarial entre actores y actrices en el teatro?

-Siempre se ha dicho que hay diferencia, sobre todo en Estados Unidos. En España, seguramente, los actores cobrarán más, pero no lo sé. Ahora mismo los sueldos de los actores están tan raros... Depende de quién trabaja más y quién menos... Pero hay muchos más personajes masculinos que femeninos en cine. Y el protagonista es el que más cobra. Pero se está rompiendo hasta el cobrar por convenio. Hay poco trabajo, somos muchos actores y algunos aceptan cobrar menos.

-¿Son necesarias obras como 'El lunar de Lady Chatterley', al menos, para concienciar?

-Una de las cosas que me atraían del proyecto es el qué contar. Ella no quiere dar solución a nada sino que plantea muchas preguntas para que sea el espectador el que las conteste. Sobre todo es un ser humano que lucha sobre su libertad, su cuerpo, su deseo... Cualquier ser humano que sea honesto y diga la verdad es incómodo para nuestra sociedad.