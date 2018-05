El hispanista Adrian Shubert ultima una biografía de Espartero con datos inéditos Adrian Shubert ante un retrato de Espartero, de Esquivel. :: A.S. El historiador canadiense presentará en su libro un perfil muy diferente y mucho más complejo del Duque de la Victoria MARCELINO IZQUIERDO VOZMEDIANO LOGROÑO. Miércoles, 23 mayo 2018, 23:42

El historiador e hispanista canadiense Adrian Shubert, profesor y catedrático de Historia en la York University de Toronto, publicará en octubre una biografía sobre Baldomero Espartero que «va a aportar un perfil novedoso y más complejo» del Duque de la Victoria, según confirmó ayer el propio Shubert a Diario LA RIOJA.

El catedrático Adrian Shubert participó ayer en Madrid junto con el prestigioso historiador José Álvarez Junco, Premio Nacional de Ensayo y exdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en la presentación del libro 'Nueva historia de la España contemporánea (1808-2018)', publicado por la editorial Galaxia Gutenberg tras su primera edición anglosajona, y en el que han participado 37 historiadores.

Este volumen analiza 200 años de la historia de España desde tres ejes, el cronológico, el temático y el biográfico, a partir del trabajo de estos historiadores formados fuera de España, lo que les dota de una distancia «absolutamente necesaria», según ha asegurado la editora María Cifuentes.

El hispanista Adrian Shubert (Manchester, Reino Unido, 1953) presentará en octubre su monografía sobre Espartero, que publicará la editorial Galaxia Gutenberg. Hace ya muchos años que el catedrático de la York University de Toronto (Canadá) se interesó por la figura del riojano ilustre.

En el 2010, Shubert publicó el ensayo 'Baldomero Espartero (1793-1879): del ídolo al olvido', dentro de la obra colectiva 'Liberales, agitadores y conspiradores: biografías heterodoxas del siglo XIX', coordinada por Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma.

Documentos originales

«Llevaba mucho tiempo recopilando documentación sobre Espartero, pero tenía claro que sería difícil escribir una biografía rigurosa si no manejaba sus archivos personales. Por suerte, he tenido acceso a esa documentación, que es abundante, lo que me ha permitido construir un perfil más novedoso y mucho más complejo del Duque de la Victoria», afirmó ayer Adrian Shubert.

Al catedrático de la York University de Toronto le encantaría poder presentar su biografía sobre Espartero en la capital riojana y, acompañado de expertos, recorrer la ruta histórica 'De ciudadano a casi rey o el poder de un hacendado riojano', de la que disfrutó en Logroño este pasado fin de semana.

Al hilo del debate que sobre el nacionalismo surgió ayer en la presentación, junto a Álvarez Junco, de la 'Nueva Historia de la España Contemporánea', y el mito que afirma que el Duque de la Victoria aconsejaba bombardear Barcelona cada 50 años, Shubert afirmó lo siguiente. «Espartero ordenó bombardear Barcelona en 1842, pero hasta ese momento, y también después, fue una figura muy apreciada en Cataluña, la más querida después de Prim; afirmar que Espartero es un ejemplo de la maldad de España para destruir Cataluña no es verdad en absoluto».