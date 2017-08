Los hijos de Juana Rivas están «cuidados y protegidos»

Francisca Granados, la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada) que atendió a Juana Rivas, reiteró ayer que no sabe dónde está la madre con sus hijos, aunque aseguró que los niños están bien, «cuidados y protegidos». Granados dijo que también desconoce si la mujer, que permanece ilocalizable tras no entregar a sus hijos al padre y sobre la que pesa una orden judicial de búsqueda y detención desde el martes, se plantea presentarse en alguna sede judicial o policial porque «lo que vaya a hacer se lo tendríamos que preguntar a ella». Granados precisó que conoce «por terceros» que tanto Rivas como sus dos hijos presentan un estado de salud «excelente».

«No me consta en absoluto nada que se refiera a sus intenciones», explicó Granados al ser preguntada por la posibilidad de que Rivas aparezca, tras lo cual, precisó que aunque no sabe dónde está, sí que permanece acompañada de los dos menores porque «Juana no se va a separar jamás de sus hijos». Por otra parte, Granados, directora del área de Igualdad y asesora jurídica del Centro al que acudió Rivas desde que se trasladó a España, indicó que sigue «creyendo» en el sistema judicial pese a los «desajustes», y añadió que cree que Juana Rivas también.

Esta asesora jurídica, que afirmó no ser portavoz de Rivas, ha criticado los «descuadres y desajustes» entre la realidad y lo que «tristemente» determinan los juzgados y volvió a lamentar el «drama» que cree están sufriendo esta mujer, condenada a entregar a sus dos hijos menores con el padre, y también los niños.

Granados confió en conocer hoy la decisión de la Sección Quinta de la Audiencia de Granada sobre el incidente excepcional de nulidad que presentó Juana Rivas y recordó que podría anular la sentencia que le ordena entregar a sus hijos o abrir de nuevo la vía de pedir amparo al Tribunal Constitucional. Aprovechó su comparecencia ante los medios para lamentar de nuevo un cúmulo de «falsedades, despropósitos y perversiones» que considera se están produciendo en esta «batalla ideológica», según informa Efe.