«No va a haber otra guerra civil»

El catedrático Enrique Moradiellos ganó ayer el Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2017 por su obra 'Historia mínima de la Guerra Civil española', en cuyas menos de 300 páginas, publicadas el año pasado por la editorial Turner, el autor e investigador logra responder a los principales interrogantes sobre la contienda fratricida que desencadenó el golpe de Estado encabezado el 18 de julio de 1936 por el general Francisco Franco.

Moradiellos, un auténtico especialista en el mayor conflicto bélico entre españoles sobre el que ha publicado media docena de trabajos que lo abordan desde distintos aspectos, se hizo así con el galardón dotado con 20.000 euros que concede cada año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para reconocer y estimular la realización de estudios e investigaciones sobre los temas relacionados con la historia española.

«La Guerra Civil forma parte de nuestro presente porque todavía viven personas que entonces eran niños o que sufrieron la posguerra», explica Moradiellos, que, siguiendo a los historiadores clásicos, ha estudiado el conflicto «con buena fe de partida, abierto a la sorpresa, con templanza, sin ira y analizando los materiales».

El jurado del galardón, que cuenta entre sus quince miembros con los ganadores del Premio Nacional de Historia de España en las dos ediciones anteriores, Feliciano Barrios (2016) y Roberto Fernández (2015), justificó su fallo «por la ecuanimidad con la que la obra elegida aborda el tema de estudio, por el llamamiento a la concordia que se desprende de sus páginas y por una extraordinaria labor de síntesis que se sustenta en una rigurosa y dilatada trayectoria historiográfica».

«La ecuanimidad va con el historiador. Yo no busco explicaciones monocausales en la Guerra Civil porque todo fue muy complejo y hay muchos responsables de distinto grado», afirma Moradiellos, que cree que «todavía queda mucho por conocer» sobre el enfrentamiento entre españoles.

El autor destaca de su obra el capítulo dedicado al origen de la contienda. «En ese periodo hay tres guerras civiles en Europa: Rusia, Finlandia y España. ¿Por qué estalla en España? Quería ahondar en esa idea, y también en la internacionalización del conflicto», agrega.

Al contrario de lo expuesto por los vencedores, la Guerra Civil no fue algo heroico. Tampoco fue una locura. «Fue un estallido social, una herida que es mejor no volver a experimentar. Lo peor siempre es una guerra entre hermanos porque cuando acaba, no llega la paz», reflexiona el autor.

Mordieles, sin embargo, no cree que la situación en Cataluña pueda devenir en un conflicto civil. «Veo paralelismos cogidos por los pelos», afirma. «No hay sublevaciones en otros lugares, la división es entre catalanes y el resto de España asiste con temor a los acontecimientos», argumenta. «No va a haber otra guerra civil. La sociedad catalana sabe que tiene mucho que perder en un conflicto. Las cosas se irán encauzando, a través de la maquinaria legal, europea y económica. Pero ojo con volver a hacer juegos con cosas que pueden acabar muy mal», avisa.

El premiado, nacido en Oviedo en 1961, se licenció y doctoró en Historia por la universidad pública ubicada en la capital asturiana y en la actualidad, y desde hace una década, ejerce la docencia como catedrático de Historia Contemporánea en el departamento de Historia de la Universidad de Extremadura.

Antes de que 'Historia mínima de la Guerra Civil española' llegase el año pasado a las librerías, Moradiellos ya tenía publicados varios libros históricos sobre la contienda bélica española. Entre ellos destacan 'La perfidia de Albión. El gobierno británico y la Guerra Civil española' (1996); '1936. El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la Guerra Civil española' (2001); 'Los mitos de la Guerra Civil' (2004); y 'La guerra de España (1936-1939): estudios y controversias' (2012).

Entre sus estudios también se encuentran trabajos sobre Franco y su etapa histórica, como 'La España de Franco, 1939-1975. Política y sociedad '(2000) y 'Franco frente a Churchill. España y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial' (2005); y otros libros como 'Don Juan Negrín' (2006), 'La semilla de la barbarie' (2009), y 'El oficio de historiador' (2005) .

El profesor Moradiellos ya había logrado por sus trabajos e investigaciones una serie de galardones previos al Nacional de Historia de España. En 2012 se hizo con el premio 'Arturo Barea' de investigación cultural, creado por la Diputación de Badajoz, que la institución otorgó al trabajo que presentó bajo pseudónimo y tituló 'Clío y las aulas. Ensayo sobre Educación e Historia'.