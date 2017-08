«Al que le gusten mis canciones y mi voz las seguirá teniendo en 'Fuego'» Ana Fernández-Villaverde es La Bien Querida. :: L.R. La solista bilbaína regresa a Logroño para abrir hoy el escenario Principal del MUWI Rioja Fest en su segunda jornada en Bodegas Franco-EspañolasAna Fernández-Villaverde La Bien Querida DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 26 agosto 2017, 18:53

El los videoclips de canciones como 'Poderes extraños' y 'Muero de amor' aparecen como escenarios el convento de los Escolapios y la residencia de Albelda de Iregua y el Círculo Logroñés, entre otros espacios. Son temas del último disco de La Bien Querida, 'Premeditación, nocturnidad y alevosía' (Elefant Records, 2015), rodados por el director riojano Juanma Carrillo y en los que intervienen actores como César Novalgos. La Bien Querida es Ana Fernández-Villaverde, bilbaína de 42 años dedicada también a la pintura, que prepara ya el lanzamiento de su nuevo disco, 'Fuego' para el próximo mes de octubre tras dar a conocer tres nuevas canciones y que actúa en formato acústico en la jornada de hoy, sábado, en el MUWI Rioja Fest, abriendo a las 19.00 horas el escenario Principal.

-A punto de lanzar nuevo disco, ¿es difícil preparar el repertorio para un concierto como el de hoy?

-Casi no vamos a tocar canciones nuevas, la verdad, porque el disco sale en octubre y sólo hemos hecho tres adelantos. Y como el concierto también es acústico, es más limitado y no se pueden hacer todas, por lo que las nuevas no caben. Vamos a hacer un repaso de los discos ya publicados y sólo tocaré una o dos canciones nuevas.

-Siempre que ha venido a actuar a Logroño, ya sea al festival Actual o al Menhir, lo ha hecho en solitario y en acústico, como será hoy en el MUWI. ¿Tiene ya ganas de venir aquí en formato eléctrico?

-Eso es, básicamente, una cuestión de presupuesto. Así es como me han contratado...

-En muchos de sus videoclips, como los de sus canciones 'Poderes extraños' y 'Muero de amor', aparecen escenarios riojanos. ¿A qué se debe?

-Así es, son canciones del anterior disco, 'Premeditación, nocturnidad y alevosía', y porque el director, Juanma Carrillo, es de La Rioja. Sale medio pueblo, toda su familia...

-Hoy, en el MUWI, coincide en el programa con Soleá Morente, a quien ha compuesto alguna de sus canciones de su disco 'Tendrá que haber un camino. ¿Planean actuar juntas en algunos de sus conciertos?

-Le he compuesto tres, pero depende de cómo surja. Depende. Todavía no he hablado con ella. Ya lo veremos. Yo toco antes y, la verdad, no tengo nada planeado. No sé ni cómo es el escenario ni dónde es.

Mujeres solistas

-Por otro lado, forma parte de una nueva generación de mujeres solistas. ¿Considera que ahora tiene más repercusión este tipo de formato, las nuevas cantautoras?

-No lo sé. Mi primer disco salió en el 2009 y, cuando lo hice, coincidí con Russian Red, Anni B Sweet, Zahara... Salimos todas a la vez y ahora han salido más.

-¿Cree que eso les beneficia, que se crea una especie de 'mercado' musical, un género propio?

-Supongo que sí, que hacemos bulto, piña.

-¿Y cómo será 'Fuego', su nuevo disco?

-Los 'singles' de adelanto que he sacado son 'Siete días juntos', con aires latinos en los arreglos, la balada 'Dinamita' y 'El lado bueno', que es como más pop, más positivo. En este disco nuevo se van a poder apreciar todos los campos por lo que he ido pasando a lo largo de mis cinco discos. He ido investigando, y sobre todo David, que es quien hace los arreglos, hace que haya un poco de todo. Pero la base, obviamente, son mis canciones y mi voz. Al que le gusten mis canciones y mi voz las seguirá teniendo en 'Fuego', no se lo va a perder porque es lo más importante.