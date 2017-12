«Lo que me gusta es que todo sea un revuelto de sonidos» La artista chilena Soledad Vélez. :: PAU MON La artista chilena afincada en Valencia presenta en solitario las canciones de su último disco, 'Dance and hunt' DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:06

Continúa la programación de 'Loading Actual' con el concierto, esta noche, a las 22.30 horas en el bar Menhir (12 euros en taquilla y 10 la anticipada en La Tavina), de Soledad Vélez. La artista chilena afincada en Valencia presentará en solitario las canciones de su tercer y último disco, 'Dance and hunt' (Subterfuge, 2016).

-Sorprende que contando con unos inicios musicales relacionados con el jazz ahora evolucione hacia la electrónica. ¿A qué se debe?

-Realmente todos los cambios que he hecho en mi música han sido muy naturales, no porque hubiera una razón o un estilo me dejase de gustar. Cuando empiezas a trabajar en un disco sientes mayor afinidad con un estilo y en este caso ha sido la electrónica. Lo que me gusta, y me alegra hacerlo, es que, al final, todo sea un revuelto de sonidos.

«Violeta Parra es una gran fuente de inspiración. También me gusta escuchar a Víctor Jara»

-Y asegura que de vez en cuando vuelve a escuchar a Violeta Parra...

-Por supuesto. Para mí, Violeta Parra es una gran fuente de inspiración en muchos sentidos. Pero también me gusta escuchar a Víctor Jara y otros grandes músicos de la historia que me hacen sentir cerca de esa forma pura de componer. Es como tener los pies en la tierra, comprobar que son algo cierto y sincero. De vez en cuando hace falta volver a tus raíces.

-Quizá su canción más célebre sea, curiosamente, una versión que poco tiene que ver con su estilo musical, la que interpretó de 'Pequeño vals vienés' para la película 'La novia'. ¿Cómo surgió?

-Es cierto, no tiene nada que ver. Un amigo me lo propuso y me pareció interesante, aunque me asustaba por haber tenido tantas versiones antes y por estar ante algo tan grande me sentí muy pequeña. Pero hay que atreverse y hacer lo que nos haga felices. Hice varias pruebas, gustó y me dirigieron repasando la escena de la película. Nunca lo había hecho así y fue emocionante.

-¿Considera que todo esto no lo podría haber hecho en Chile y por eso, quizá, está satisfecha de haberse trasladado a España?

-Siempre procuro no ser consciente de esas cosas. ¡Puede haber tantas opciones, tantos universos paralelos...! Te romperías la cabeza. Pero sí siento que con las decisiones que tomo, siempre con el corazón y muy segura, no me veía en Chile. Sentía la necesidad de explorar, irme... y en España estoy súper a gusto, aunque echo de menos mi país.

-El concierto de hoy es en formato reducido. ¿Qué va a ofrecer?

-Tengo muchas ganar de ir a conocer Logroño y tocar allí. Cuando voy sola llevo sintetizador para lanzar bases y mi guitarra eléctrica.