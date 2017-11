El 'Guernica' ya tiene su Biblia digital Rafael Fernández, de Telefónica, y el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, ante la página de inicio de 'Repensar Guernica'. / EFE El Reina Sofía pone en red y al alcance de todos la rica y vasta masa documental sobre la universal obra de Pablo Ruiz Picasso MIGUEL LORENCI MADRID. Martes, 14 noviembre 2017, 00:40

Lo nunca visto del 'Guernica' ya es visible. El Museo Reina Sofía pone en la web y al alcance de todos la vasta masa documental sobre el cuadro más icónico del siglo XX. Se puede rastrear el día a día de sus 80 años y calibrar su estado a través de los miles de documentos y millones de imágenes en altísima resolución que recorren su accidentada historia de 1937 hasta hoy. Indagar en su gestación, elaboración y avatares. Ver sus cicatrices con una precisión y definición desconocidas. Es la Biblia digital del 'Guernica' acompañada de un 'megamapa' virtual de la icónica tela, fruto de un profundo estudio de varios años. Un material que facilitará la necesaria restauración de la magna obra de Picasso. Una restauración «para la que aún no hay fecha», según el director del museo Manuel Borja-Villel. «Una limpieza, que no una restauración estructural», aclara, que debe aprobar el patronato del museo. Su decisión será «más fácil» con toda la información ahora disponible. «Hay que andar con pies de plomo y actuar sin interferir la vida del museo ni jorobar a los millones de visitantes que vienen a ver el cuadro» dice Borja-Villel sin comprometer plazos. Recuerda que el lienzo sigue siendo «imprestable» y dice, irónico: «En los últimos meses no he recibido ninguna petición». Será una «intervención suave» para retirar la suciedad y restos de cera de una desafortunada acción. No habrá reposición de pintura y todo «se estudiará con mucho detalle». «Cualquier cosa que afecte al 'Guernica' es relevante y muy compleja» insiste Borja-Villel. Y es que el cuadro se resiente de su azarosa historia, con 45 viajes a 30 destinos en Europa y América y una sucesión de enrollados y desenrollados, entre ellos «uno con la cara hacia dentro que fue bastante dañino». 'Repensar Guernica. Historia y conflicto del siglo XX' es el nombre del proyecto que ha manejado un fondo de más de 6.000 documentos de los que se han colgado casi 2.000 archivos relacionados con el cuadro. Son ya accesibles en español e inglés desde cualquier dispositivo en la dirección http://guernica.museoreinasofia.es.

Es fruto de un trabajo de investigación de casi cinco años, patrocinado por Telefónica, y que «refleja la historia de la gran obra del arte occidental y convierte al Reina Sofía en el centro de referencia mundial del 'Guernica'», dice Borja-Villel. «Ofrece mucho más de lo que ve el ojo humano en una visión compleja y completa» agrega el director sobre un proyecto que ha costado casi 180.000 euros, al margen del patrocinio.

En sus tres grandes apartados -Documentos, Cronología y Gigapíxeles- hay noticiarios, periódicos, revistas, películas, vídeos, correspondencia institucional y personal, catálogos, documentación interna de museos y un océano de fotografías. «Lo inédito es reunir todo el material del mundo en una web y en el Reina Sofía, lo que acaba con el proceso histórico que empezó con la llegada del cuadro al museo» dice Rosario Peiró, jefa del área de colecciones.

Lo más espectacular es la recreación digital del cuadro a una escala desconocida. «Es una imagen de ocho millones de imágenes que, expuesta a su tamaño real, tendría 180 metros de largo y 75 de alto. «Hace visible lo nunca visto con una capacidad de aproximación espectacular y nos ofrece un valioso mapa de sus alteraciones, una suerte de 'Google Earth' del cuadro», dice Jorge García Gómez-Tejedor, jefe del departamento de Conservación y Restauración de este. Cree también que este mapeado digital «facilitará una limpieza» de la tela que «puede mejorar su aspecto». Como Borja-Villel, dice que no hay «restauración estructural».

La web es un «archivo de archivos que se ira enriqueciendo», según Peiró. Su potente buscador rastrea material de 120 archivos, museos e instituciones de todo el mundo. En muchos casos enlaza directamente con la fuente original -el MoMA por ejmplo- y desvela curiosidades y material inédito.