«La Guardia Civil fue la primera víctima de ETA y también su principal enemigo» El Centro Cultural Ibercaja de Logroño acoge hoy la presentación del libro 'Sangre, sudor y paz' sobre la lucha de la Guardia Civil contra ETALorenzo Silva Escritor DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Lunes, 25 diciembre 2017, 23:56

Bevilacqua y Chamorro son dos guardias civiles de ficción, protagonistas de novelas como 'El alquimista impaciente' (Premio Nadal) y 'La marca del meridiano' (Premio Planeta). Tal es la presencia de la Guardia Civil en la literatura del escritor madrileño Lorenzo Silva que fue nombrado guardia civil honorario en el 2010. Su último libro, 'Sangre, sudor y paz' (Península, 2017), también trata de la Guardia Civil, pero es una obra testimonial sobre la lucha contra ETA. El Centro Cultural Ibercaja de Logroño acoge hoy, a partir de las 20 horas, la presentación de este libro con sus autores, Lorenzo Silva, Gonzalo Araluce y Manuel Sánchez Corbí, y también la del volumen 'Historia de un desafío. Cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA' de Manuel Sánchez Corbí y Manuela Simón.

-¿Por qué ha pasado del trato de la Guardia Civil en la ficción a la realidad en este nuevo libro?

-Ya hay un antecedente, hace siete años escribí el libro 'Sereno en el peligro', un ensayo histórico sobre la Guardia Civil, aunque es cierto que hay mucho de reflexión y no es lo mismo que esto, un relato de hechos bastante exhaustivo y documentado sobre hechos contemporáneos de no ficción analizados con profundidad. Quizá este relato era especial. Ya en el anterior, en el capítulo sobre ETA, anuncié que esa historia habría que contarla bien a fondo porque es muy significativa, sobre todo porque es un fenómeno que alteró la convivencia primero de los vascos pero también de todos los españoles. Durante muchos años fue el primer problema de España y el papel de la Guardia Civil fue central, fue la primera víctima de ETA y su principal enemigo, además de ser la que más contribuyó su aniquilación. La lucha de la Guardia Civil contra ETA creo que es una buena piedra de toque para acercarnos a las virtudes y defectos de nuestra sociedad porque afloran miserias y fortalezas. Al final fue una historia de éxito, se consiguió acabar con ETA.

LAS FRASESSobre el proceso de redacción... «Intenta ser un relato sustantivo de hechos para que sea el lector quien coloque las adjetivos» Sobre el tema de la Guardia Civil...«He sido una excepción durante muchos años, pero no la primera, ha habido otras antes»

-La ficción permite más libertad a la hora de escribir, no así la realidad. ¿Ha tenido que ser mucho más cuidadoso con lo que escribía?

-Por supuesto. Cuando haces una novela con 200 personajes, y todos inventados, puedes hacer lo que quieras con ellos, arrearles sin contemplaciones, pero si haces un libro de 500 páginas con cientos de nombres propios tienes que ser meticuloso. Pero aquí teníamos una ventaja, y es que partíamos del trabajo previo de recopilación de testimonios, atestados, hechos y circunstancias por parte de un grupo de profesionales de la información para presentarla ante un tribunal y que sirviera como prueba durante un proceso penal. A pesar de eso, lo hemos contrastado todo una y otra vez y medido mucho las palabras. Intenta ser un relato sustantivo de hechos para que sea el lector quien coloque los adjetivos que le parezcan.

-La autoría de 'Sangre, sudor y paz' la comparten tres personas. ¿Cómo ha sido el trabajo compartido?

-El libro parte de un trabajo hecho por un equipo de información de la Guardia Civil que recopiló documentación, testimonios, atestados... para intentar conformar un relato ordenado de la historia de ETA. Con ese material privilegiado, porque nadie sabe tanto de ETA como ellos, se publicó el libro 'Historia de un desafío', un trabajo monumental a partir del cual nosotros planteamos hacer una especie de síntesis, epítome o condensación de la historia con lo principal y relevante. El otro libro es para especialistas y este pretende serlo para el lector en general. Gonzalo Araluce y Manuel Sánchez Corbí extrajeron testimonios y aspectos que podrían construir el relato resumido, me los fueron pasando y yo les daba forma para dar tono y pulso narrativo, intentando ser ecuánimes pero, también, dándole emoción. Al fin y al cabo hablamos de décadas de sufrimiento de muchas personas.

La Rioja en su literatura

-Se da la circunstancia de que en su novela 'La marca del meridian0' sitúa el hallazgo del cadáver ahorcado de un guardia civil en la reserva en La Rioja. ¿Por qué?

-Así es. El crimen se produce al paso, en un desplazamiento entre Barcelona y Bilbao y siguiendo la autopista, y como uno se encuentra Logroño... Con las novelas de Bevilacqua y Chamorro voy levantando una pequeña topografía de España, pasan cosas por todas partes.

-El 13 de abril de 1981 ETA liberó al empresario Luis Suñer en Alberite. Esto no le inspiró, ¿no?

-No, no tiene nada que ver.

-No hay mucha literatura en torno a la Guardia Civil. ¿Se considera una excepción?

-He sido una excepción durante muchos años, pero no la primera, ha habido otras antes. La primera fue Lorca, que escribía sobre la Guardia Civil, aunque para denigrarla. Tomás Salvador tiene alguna novela, como 'Cuerda de presos'. Ignacio Aldecoa también escribió una novela sobre mujeres de guardias civiles, 'El fulgor y la sangre'. Las excepciones, eso sí, se cuentan con los dedos de una mano. Ahora ya hay más autores que se atreven, incluso hay alguna serie policiaca viva en este momento con guardias civiles, como la de María Oruña. Y en la novela de Dolores Redondo que ganó el Premio Planeta ['Todo esto te daré', 2016] también aparecen guardias civiles. La gente se va atreviendo un poco más. El general José Aramburu, director general de la Guardia Civil durante el 23-F, precisamente, escribió que la institución no había tenido fortuna literaria, probablemente porque se escribía sobre ella desde la loa desmesurada o desde la inquina furibunda, y ninguno de esos dos lugares era bueno para hacer literatura de fuste. La verdad, para no ser crítico literario, Aramburu demostró ahí muchísimo criterio.