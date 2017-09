«Grito con los grandes cuadros» Lunes, 4 septiembre 2017, 00:52

Ya no está en la lista de Artprice, donde ocupó el puesto 333 entre los 500 artistas más cotizados del globo. «Fue un empujón tremendo, sobre todo en España. Pero no me quita el sueño estar en esa lista», dice Cabellut, que pinta lienzos de hasta 30 kilos. El gran formato de sus cuadros «es una manera de gritar al espectador y atraparlo». «Sobrevivir fue para mí aprender a comunicarme. Tenía la sensación de no ser vista ni escuchada. Por eso quería hacerlo a lo grande», explica.