El Goya de Honor de Marisa Paredes La actriz Marisa Paredes. :: Mario Rojas La Academia de Cine recompensa seis décadas en escena de una actriz que también recogerá la Espiga de Honor de la Seminci de Valladolid OSKAR BELATEGUI Martes, 17 octubre 2017, 00:44

De niña, María Luisa Paredes Bartolomé espiaba desde la portería de su madre, en la madrileña plaza de Santa Ana, a los actores que salían del Teatro Español. A los doce años la metieron en la costura y desfilaba ante las señoras como si fuera una modelo. Cuando la segunda actriz del Teatro de la Comedia enfermó, la hija de Petra y Lucio se subió por primera vez a un escenario. Tenía catorce años y desde entonces no se ha bajado.

A los 71, a punto de recibir en unos días la Espiga de Honor de la Seminci de Valladolid, Marisa Paredes recogerá el próximo febrero el Goya de Honor. Sus méritos, «una prolífica y prolongada carrera, trayectoria que mantiene con absoluto vigor, apostando en numerosos trabajos por proyectos cinematográficos nacionales e internacionales definidos por el riesgo y el prestigio», según destacó la nota de la Academia del Cine Español, institución que la actriz presidió entre 2000 y 2003.

«No he hecho otra cosa que ser actriz, no sabría hacer nada más. Me parezco a mi personaje de 'Todo sobre mi madre' cuando decía: 'Mi vida sólo es humo'», confesaba Paredes hace unos años, cuando interpretaba el 'Hamlet' dirigido por Lluís Pasqual.

Sus películas con Pedro Almodóvar, a cuyas órdenes se ha puesto en cinco ocasiones -de 'Entre tinieblas' a 'La piel que habito'-, eclipsan a veces sus trabajos con directores de todo el mundo: Amos Gitai ('Golem, l'esprit de l' exil'), Philipe Lioret ('En tránsito'), Raoul Ruiz ('Tres vidas y una sola muerte', donde comparte plantel con Marcello Mastroianni), Roberto Benigni ('La vida es bella'), Alain Tanner ('Jonás y Lila), Manoel de Oliveira ('Espelho mágico'), Arturo Ripstein ('Profundo carmesí), Guillermo del Toro ('El espinazo del diablo')...

En total, más de 75 películas jalonan su carrera como actriz cinematográfica, lo que le ha valido el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o la Gran Medalla Vermeil de la Villa de París.

Madre de la actriz María Isasi, fruto de su relación con el productor y director Antonio Isasi-Isasmendi, recientemente fallecido, Marisa Paredes ha recibido entre otros galardones el Premio Nacional de Cinematografía y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Ha estado en dos ocasiones nominada al Goya sin conseguirlo: por 'Cara de acelga' y 'La flor de mi secreto'.

«Me han dicho que si metes mi nombre en internet, lo primero que aparece es 'la diva por excelencia del cine español'. Yo no iba para diva, sino para actriz. Pero nunca me ven fregando suelos», ironiza esta mujer de izquierdas, un dechado de glamour que nunca olvida sus orígenes humildes.

«Conmovida»

Marisa Paredes, que conoció la noticia del galardón en Lyon (Francia), se mostró «conmovida» por el premio en declaraciones recogidas por la Academia de Cine, de la que fue directora entre 2000 y 2003.

«Siento que es como un sueño, es algo que no se espera y, cuando llegue a Madrid, me preguntaré si realmente es cierto, porque esto es algo que se escapa a la propia realidad», señaló la actriz, que dijo además sentirse «muy querida con este honor».