El Gobierno usará la FP Básica para revertir las altas tasas de abandono escolar Abrirá el ciclo a los alumnos de ESO con fracaso escolar temprano y a los jóvenes que agotaron los estudios obligatorios sin titularse A. TORICES MADRID. Jueves, 20 julio 2017, 00:47

El Gobierno pretende aprobar en breve un real decreto que actualizará las condiciones de acceso y admisión a los distintos ciclos de la Formación Profesional. La norma, que aún está en fase de borrador, por lo que puede sufrir modificaciones, y que no se aplicaría hasta el curso 2018-2019, busca, además, dar una alternativa a los estudiantes de ESO con fracaso escolar temprano y los jóvenes que abandonaron los estudios sin títulos de secundaria y que quieren ahora formarse para mejorar sus posibilidade de empleo.

El borrador prevé dar acceso a la FP Básica a dos colectivos ahora excluidos. La vía reglada de entrada son los estudiantes de ESO que han cursado al menos el primer ciclo, hasta tercero. El decreto haría una excepción con los alumnos que hayan hecho segundo de la ESO, no puedan pasar a tercero, y ya hayan repetido al menos un curso. Es decir, que hayan repetido primero y ahora lo tengan que hacer con segundo, o que no pudiesen seguir estudios por no poder repetir segundo por segunda vez. Es una alternativa al fracaso escolar temprano, que evita que abandonen los estudios, que les permite seguir formándose y que incluso los puede llevar a titularse.

La segunda excepción es transitoria. Vigente mientras España no alcance el objetivo europeo de abandono escolar para 2020, menos del 10% (ahora está en el 19%), y siempre que haya plazas libres en los cursos de FP Básica que demanden. Con esas condiciones se permitirá acceder a la formación a los mayores de 17 años que agotaron sus estudios obligatorios en cualquier curso y sin lograr obtener el título en ESO.