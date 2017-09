«Esta gira es una celebración de 40 años de carrera y una incursión en lo acústico» Miguel Bosé, en un concierto en Valladolid, este verano. :: / RICARDO OTAZO La gira mundial 'Estaré' del mítico artista llega esta noche al Arnedo Arena con casi todas las entradas vendidas Miguel Bosé Cantante E. PASCUAL ARNEDO. Sábado, 9 septiembre 2017, 00:21

Una de las principales citas musicales del año sonará esta noche en la ciudad del calzado. En el marco de su gira mundial 'Estaré', el multifacético y referencial Miguel Bosé actuará ante las 5.000 personas que llenarán el pabellón multiusos Arnedo Arena.

Con pocas entradas todavía a la venta -hasta las 17 horas de hoy en la red de Tickemaster y desde las 19 horas en la taquilla del Arnedo Arena a 45 euros la general-, el acceso al recinto tendrá dos horarios: a las 20.30 para las entradas Premium Golden -zona vip por 148 euros más gastos- y Early Entry -acceso temprano por 88 más gastos- y la general a las 21.30. Una hora después, a las 22.30 horas, la música sonará.

-Diez años después regresa a La Rioja. Ante lo camaleónico e inquieto de su carrera, ¿qué Miguel Bosé va a encontrar el público?

LA FRASE «Mi relación con la informática hace que hoy tenga un sonido similar al que compran los jóvenes»

-¡Con el de siempre! La gira 'Estaré' es, por un lado, la celebración de cuarenta años de música. Por otro lado, la novedad de esta gira es que el noventa por ciento del material lo hago con el formato acústico, formato que jamás he utilizado en mi vida. Es un formato nuevo inspirado en mi última publicación, 'MTV Unplugged'. Todo el arranque y grueso del concierto pasa por ese sonido, para regresar al de siempre en la recta final.

-¿Qué le ha aportado adentrarse en lo acústico?

-Desde el inicio de mi carrera, por mis conocimientos de informática, trabajando con ordenadores, siempre he tenido un sonido electrónico. Pero desde el primer día también he querido explorar nuevos sonidos y encontrar sensaciones. Lo que he hecho han sido versiones de mis temas clásicos, introduciendo arreglos y cambios para que el sonido acústico se adapte a las composiciones originales.

-Este disco en directo 'MTV Unplugged' está grabado con muchos amigos, sobre todo artistas latinoamericanos. ¿Busca plasmar y reivindicar con esas colaboraciones su hermandad musical con América?

-Me comentaron algo similar también cuando hice 'Papito'. Hay más presencia de músicos y cantantes con grandes carreras en el mundo iberoamericano que españoles. Por ejemplo, soy el único artista español que hace en México palenques (ferias). Y eso se debe a que llevo cuarenta años trabajando en ese continente. Pero muchos españoles no han hecho el camino hacia su música. Y hay artistas y bandas que son portentos en América y que no han llegado a España.

-En Arnedo, como en todos sus conciertos, habrá padres, hijos e incluso abuelos. ¿Cómo se adapta alguien tan camaleónico y a la vez fiel al público del 2017, a un público de cuarenta años de carrera?

-Cuando uno hace música, la hace por necesidad. Es el momento de la composición, en los que yo he podido aprender con tantos productores, ingenieros, etc. con los que he trabajado. Y siempre he mantenido un sonido electrónico. Así, por ejemplo, 'Amo', el disco anterior a éste, llegó a la gente más joven, con un sonido de la música que ellos escuchan y compran hoy. Muchos artistas mantienen hoy su sonido, en el que se sienten cómodos, y que es igualmente válido. En mi caso, siempre he ido de la mano de la informática en mi sonido.

-Después de cuarenta años de carrera, de haberlo hecho todo, de la música al cine, pasando por la moda... ¿Qué le queda por hacer? ¿Qué le motiva?

-Buuuff... ¡muchas cosas! Siempre hay proyectos, no sé en qué voy a desembocar. Hace ya tres años del último disco en estudio, ahora estamos con este directo... Algo llegará después. Porque siempre hay cosas por hacer, tanto en la música como en otros ámbitos.