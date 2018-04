«La gente dice que siempre hago de mí mismo, pero es algo dificilísimo» Junto a Concha Velasco, el popular actor protagoniza la segunda y última función de 'El funeral' en un Teatro Bretón lleno Antonio Resines Actor J. SAINZ LOGROÑO. Sábado, 28 abril 2018, 01:04

Desde 'Ópera prima' (1980), ha hecho tantas películas y series de televisión, comedias en su mayoría, que es uno de los actores españoles más populares. En teatro, en cambio, solo había trabajado en dos ocasiones anteriores: una hace mil años, 'Miles Gloriosus' (1989), y más recientemente la adaptación de la película 'Orquesta Club Virginia' (2012). «Es mi asignatura pendiente, pero me lo paso en grande», confiesa Antonio Resines (Torrelavega, 1954). Ahora, junto a la gran Concha Velasco, protagoniza 'El funeral', una comedia escrita y dirigida por Manuel M. Velasco que se representa hoy por segundo y último día en un Bretón otra vez lleno (a las 20.30 h.). Tiene un Goya por 'La buena estrella' (1997) y fue durante año y medio presidente de la Academia de Cine. Pero lo suyo es hacer reír con un oficio que adora.

-Es toda una sorpresa verle sobre el escenario. ¿Tuvieron que convencerle?

'El funeral' Autor y director Manuel M. Velasco. Intérpretes Concha Velasco, Antonio Resines, Clara Alvarado, Cristina Abad y Emmanuel Medina. Teatro Bretón, 20 30 h.

-La verdad es que solo había hecho dos obras hace ya tiempo, sí que el teatro sí ha sido una asignatura pendiente en mi carrera. La verdad es que no están las cosas como para desaprovechar ofertas de trabajo y esta era muy tentadora. Pero la verdad es que la razón principal para estar en esta obra es Concha Velasco. La vi en 'Reina Juana' y me quedé impresionado, así que me hace mucha ilusión poder actuar junto a ella.

-¿Le va la obra? Es una comedia como las de antes.

-Claro que me va. Es una obra gamberra, divertidísima, teatro del de antes, sí. Y estamos llenando en todas partes... A mí la gente me tiene cariño, pero es que a Concha es impresionante cómo la quieren en todas partes. Y esta obra tiene algo muy bueno y es que no está del todo cerrada para dejar algo de interacción con el público.

-¿Cómo se encuentra actuando delante de tanta gente?

-En las tablas estoy sorprendentemente a gusto; debo de ser un poco inconsciente. La verdad es que solo me puse nervioso aquella primera vez que actué en el Teatro de Mérida haciendo de romano en 'Miles Gloriosus', con faldita y así. Pero solo fue el primer día; luego ya, como si lo llevase haciendo toda la vida.

-Concha Velasco dice que no hace de sí misma. ¿Usted qué cree?

-Pues hombre, la historia es tal cual un homenaje póstumo a la mayor actriz del país y entonces se aparece su fantasma.

-Que viene a saldar deudas.

-Viene a saldar algunas deudas, entre otros, con su representante, que soy yo. Pero pasan muchas cosas más que no se pueden contar. Es muy divertido, pero hay que verlo.

-¿Con alguna crítica al oficio?

-No hay nada por detrás, ninguna crítica ni nada. Es un homenaje a Concha realmente y, por extensión, a la interpretación. Si acaso se da un ligero palo al mundillo, no a la interpretación, sino a todo lo que rodea al negocio. Pero todo en un tono amable y divertido.

-Pero la profesión está para pocas bromas, ¿no?

-A todo el mundo nos afecta la crisis esta de las narices, que parece que no se acaba nunca. Por suerte hay más trabajo gracias a las series de televisión, pero es muy complicado que te llamen y los sueldos son mucho peores que antes. Tienes que trabajar más para ganar menos. Pero yo no me quejo, eh.

-¿Se ha quedado con las ganas de haber hecho algo diferente en su carrera?

-No, a mí me gustaría seguir haciendo todavía muchas cosas. Tengo una serie de Tele 5 por delante y está pendiente de estrenar una película de Gracia Querejeta. Si la pregunta es si me queda por hacer Hamlet, pues no. Me conformo con trabajar razonablemente y tener algunos días para rascarme los huevos.

-¿Tiene la sensación de que los buenos tiempos ya pasaron para usted o no hay malos tiempos para Antonio Resines?

-¿Si creo que los buenos tiempos ya pasaron...? No, yo creo que no. Estos también me los tomo como buenos tiempos porque yo no me puedo quejar. Tuve una época de hacer mucho cine, otra de más televisión y ahora sigo trabajando razonablemente. No puedo pedir mucho más en una profesión que está tan jodida, la verdad.

-Lo que imagino que no se pasa es el cariño del público.

-El cariño del público es encantador. Y en el teatro lo sientes especialmente. Yo ahora cada noche de función me voy a casa con un subidón impresionante.

-Es usted uno de esos actores que crees conocer a través de sus personajes. ¿Es como aparenta?

-En cierto sentido sí me parezco a la imagen pública que puedo tener a través de los personajes que interpreto. Todos somos a veces un poco pillos, un poco irascibles, un poco simpáticos, un poco gilipollas... Es un tipo muy reconocible. Y como casi siempre hago comedia, la gente se lo pasa bien y me aprecia. Los dramones no me hacen mucha gracia, la verdad. Yo sé lo que sé hacer bien, sin repetirme claro.

-O sea, que no es que haga de sí mismo.

-No, si ya te estaba viendo venir. Sí, sí, la gente dice que siempre hago de mí mismo, pero, no te creas, es algo dificilísimo. Yo naturalmente tiendo a la tragicomedia. No sé estar mucho tiempo serio porque me aburro. Y, además, es en la comedia donde mejor se explica la vida.