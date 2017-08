«Si a la gente le apetece subir al escenario, que lo haga» Joe Crepúsculo, uno de los artistas del festival MUWI, posa en una imagen promocional. :: L.R. El artista catalán presentará 'Disco duro' en la apertura del MUWI Rioja Fest el próximo jueves en el Muro del Revellín de Logroño Joe Crepúsculo Músico DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 22 agosto 2017, 10:39

Joël Iriarte es Joe Crepúsculo, músico catalán a quien prácticamente sólo le quedaba el MUWI Rioja Fest de entre los escenarios riojanos que poder pisar. Después de formar parte del grupo Tarántula emprendió una trayectoria en solitario que comenzó en el 2008 con el disco 'Escuela de zebras'. El próximo jueves, en el Muro del Revellín de Logroño (junto a Los Bengala, Sonic Sisters, Unicorticats DJs y Dorey DJ), presentará su octavo y nuevo trabajo, 'Disco duro'. Elegido habitualmente por las revistas especializadas en música independiente como mejor disco del año, Podemos le encargó un himno para las elecciones del 2015, pero la sintonía no gustó a Pablo Iglesias. Si empieza a sonar una musiquilla que se asemeje a la de un videojuego de los 80, Joe Crepúsculo se ha subido al escenario de MUWI.

-No pasa un año sin que Joe Crepúsculo actúe en La Rioja. ¿Considera que tiene aquí su público?

-La verdad es que Logroño es una ciudad a la que quiero muchísimo. Me encantan los bares de La Laurel y alrededores. Y también tengo amigos, como el dúo Espanto, a quienes veo siempre que voy. Es una ciudad que siempre me ha tratado muy bien y siempre que puedo, voy. Sí que tengo un cariño especial a La Rioja.

LAS CLAVES «Logroño es una ciudad a la que quiero muchísimo. Me encantan los bares de La Laurel y alrededores» | «Cuando he intentado hacer canciones más 'bacalao', siempre he querido añadir esa pizca de cantautor»

-Pero esta vez, en MUWI, le veremos en un formato diferente, no tanto como DJ, ¿no?

-Voy con el formato habitual que estoy llevando en directo, es decir, con Aarón Rux. Los dos cantamos y estamos con sintetizadores, cajas de ritmos...

-¿Pretende hacer bailar al público de MUWI con 'Disco duro'?

-La intención es tocar canciones del disco nuevo pero también anteriores. Me gusta enfocar el directo no como una realización del nuevo disco sino como una mezcla de todo. Después de ocho discos puedes elegir un repertorio que se adapte a las circunstancias. En el caso de un festival como MUWI, hay muchas canciones bailables y se puede ofrecer algo muy divertido.

-¿Subirá a la gente al escenario?

-Realmente, no. Llevo ya mucho tiempo sin subir a gente al escenario, se sube la gente sola. Imagino que lo ven por internet, a la gente le apetece subir y a mí me parece genial porque es un aspecto simbólico. Si la gente se lo pasa bien, me gusta, no estoy incómodo con eso. Pero no es una cuestión mía...

-Es decir, que ni invita ni pone impedimentos...

-Suelen poner más impedimentos la organización y los técnicos porque suelen originarse muchos problemas, como cables que se caen. Así se añade un punto de peligrosidad para el directo. Si a la gente le apetece subir al escenario, que lo haga.

-No obstante, 'Disco duro' quizá el trabajo más de 'cantautor' de su trayectoria musical, ¿no?

-Yo creo que siempre ha estado ahí ese formato, desde el primer disco, aunque a veces está más enterrado. Incluso cuando he intentado hacer canciones más 'bacalao', o más 'dance', siempre he querido añadir esa pizca de cantautor o algo así. Al final, cuando uno hace sus canciones, sus letras, inevitablemente tiene esa condición de cantautor.

-Cuando dice en una de sus nuevas canciones: «Esto es música para adultos que no puedes comprender»; ¿es un deseo de diferenciación o qué quiere decir?

-Para empezar, hay que hablar del humor en mi música. A mí me gusta tener humor y que se vea reflejado en mi música. Eso sería una broma por las incompatibilidades entre la gente que escucha música, los jóvenes y los mayores. Los jóvenes siempre se quieren diferenciar. Era una broma, un juego de palabras.

-¿Se arrepiente del himno que compuso para Podemos?

-No. Intento no arrepentirme de nada que haya hecho. En el momento que lo hice, en las elecciones autonómicas, se puso en los mítines. Puse mi granito de arena y estoy orgulloso de ello.

-Pero fue confesar Pablo Iglesias que no le gustaba y esfumarse su composición...

-Lo raro hubiera sido que le gustara. A mí ya me pareció extraño que me lo cogieran... Pero bueno, con los gustos que tiene imagino que lo normal es que no le gustara.