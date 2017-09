«La garganta de Juanito Valderrama ha sido única, no tiene imitadores» Juan Valderrama pasó ayer por Logroño para presentar el espectáculo 'Bajo el ala del sombrero'. :: juan marín El Teatro Bretón presenta el día 19 'Bajo el ala del sombrero', espectáculo en el que se relata y canta la vida de Juanito Valderrama. Lo hace su hijo Juan Valderrama Cantante ESTÍBALIZ ESPINOSA LOGROÑO. Lunes, 18 septiembre 2017, 23:50

Dentro de una semana, en plenos sanmateos, el espíritu de Juanito Valderrama se hará presente en el Teatro Bretón de Logroño, donde su hijo protagoniza 'Bajo el ala del sombrero'. Allí, Juan Valderrama contará y cantará la vida del mítico cantaor jaenero; la historia de un «héroe humilde».

Lejos de un homenaje, este espectáculo «es una reflexión acerca de lo que significa ser artista en este país; del éxito, el fracaso, el olvido... y la peripecia del siglo XX en España a través de la mirada de uno de sus protagonistas, Juanito Valderrama», advierte el artista, quien ayer pasó por Logroño para presentar un trabajo que se estrenó en el 2016 con motivo de los cien años del nacimiento del monarca del cante flamenco.

-'Bajo el ala del sombrero' es un espectáculo sin sentimentalismos. ¿Cómo lo logra?

-Es un ejercicio de distanciamiento, tienes que mirar y no ver a papá sino al personaje Juan Manuel Valderrama Blanca. Yo viví los últimos 25-30 años de la vida de mi padre y esa es la parte que más me cuesta, el ocaso del artista. Fue una época en la que este país apartó de un plumazo a los artistas que asociaba con el franquismo, y aunque mi padre jamás fue a tomar café o de cacería con Franco le hicieron pagar platos rotos. Yo viví esa lucha, y luego el reconocimiento total durante los últimos tres o cuatro años de su vida con todos los premios. Esa etapa de olvido es la que más me emociona, porque es la que viví más de cerca y la que le hace grande. Ahí está la sinceridad del espectáculo, la que pellizca el estómago del público.

-¿Qué documentación inédita sobre su padre nos proporciona este espectáculo?

-Por ejemplo la historia con Dolores Abril (primera mujer de Juanito y madre de Juan), y ahí está el cartel del espectáculo donde mi padre la contrató, o la partitura original de 'El emigrante' con sus tachones. Hay documentación muy sabrosa porque ayuda a ponerle piel a la historia.

-También habrá anécdotas 'sabrosas' proporcionadas por usted...

-Hay alguna. En una cacería en San Martín de Valdeiglesias quedaron en casa de un millonario donde Franco tuvo la amabilidad de asistir y escuchó la canción de 'El emigrante' por primera vez. Y algo no le terminó de cuadrar porque miró fijamente a los ojos de mi padre y le dijo: (imita la voz del caudillo) 'Sería tan amable de cantarla otra vez'. La vida de mi padre, con tanto viaje y peripecia, está salpicada de anécdotas y de humor.

-¿Es igual de apto este espectáculo para los que conocen a Juanito Valderrama como los que no?

-Nadie sabe quién es. Los que le conocen sólo conocen a ese señor del sombrero, con cara de bueno y que cantaba muy bien flamenco y 'El emigrante', y ahí se quedaron. Como ser humano era un gran desconocido, su vida era muy íntima y solo la contó en unas memorias que firmó Antonio Burgos pero de una manera muy poco profunda, más centrado en la anécdota que en sus emociones y pensamientos.

-¿Cree que el tiempo y gestos como este espectáculo o los premios recibidos al final de su vida acabarán haciendo justicia a la figura de Juanito Valderrama?

-Falta tiempo. A nivel de voz, la garganta de Juanito Valderrama ha sido única, de hecho no tiene imitadores. Teresa Berganza declaró en una ocasión que lo que Juanito Valderrama hacía es imposible. Su técnica era perfecta y sabía todas las leyes del canto sin tener conocimientos; las aprendió solo, pero las sabía. Es una garganta que asombra al mundo.

-¿Y en este espectáculo canta usted, canta él?

-Pongo un fragmento de su voz, pero muy al final.

-¿Qué temas escucharemos, además de 'El emigrante'?

-Hay personajes que han sido muy importantes en su vida y he considerado que tenían que estar. Uno fue Pepe Marchena, el antecesor artístico de Valderrama -su maestro, su amigo y su enemigo- y esa relación está en el espectáculo con 'Los cuatro muleros' y el cante por guajiras. Miguel de Molina también está porque es de los que se tiene que exiliar y porque era botones del tablao Villa Rosa cuando mi padre llega en el año 34 a Madrid. Y está Pepe Pinto, que lo acoge en su casa tras la guerra y le enseña las reglas del oficio. Lo tiene allí viviendo con La Niña de los Peines (esposa de Pinto) y toda la familia Pavón; eso era el Vaticano del flamenco. Hay repertorio de Valderrama y de otros artistas.